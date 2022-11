Quant’è bell o’ presepio…A Matera ci vorrebbe Eduardo

Ci chiedevamo nei giorni scorsi, perchè al Natale c’è un mese appena, se l’Amministrazione comunale avrebbe fatto in tempo a selezionare-con regolare bando- il soggetto attuatore del Presepe vivente nei Sassi. E a ragione, perchè gli eventi di qualsiasi tipologia vanno organizzati e promossi per tempo, altrimenti diventano di autoconsumo per i residenti e per chi si trova a passare per Matera. Del resto, animazione territoriale a parte, quanti lavorano nel turismo con professionalità conoscono e bene la portata della programmazione. La commissione messa a punto dal Comune e con l’apporto della Fondazione ” Matera-Basilicata 2019” ci ha lavorato e ha individuato due proposte. Nella sezione “Eventi storici” è la XII Edizione del Presepe Vivente ”Ascolta la mia voce” e in quella degli “Altri eventi” è la ” Dies Natalis: la Natività nei Sassi di Matera”. Nella corposa determina di 14 pagine, “AVVISO PUBBLICO EVENTI IN CITTÀ (ANNUALITÀ EVENTI 2022 – EVENTI DAL 7 GENNAIO 2022 AL 6 GENNAIO 2023). APPROVAZIONE RISULTANZE LAVORI DELLA COMMISSIONE RIFERITI A ESITO VALUTAZIONE PROGETTI SEZIONE EVENTI STORICI E PROGETTI SEZIONE ALTRI EVENTI ” disponibile nell’albo pretorio on line del Comune https://servizionline.comune.mt.it/kweb/ap/matera/204977, sono riportati tutto l’iter, le osservazioni, i riscontri, la richiesta di pareri comparativi dalla commissione e la conseguente decisione del dirigente di trasmettere in giunta quanto rilevato. Attendiamo decisioni, scelte e motivazioni e, naturalmente, il Presepe nei Sassi. Il tempo, naturalmente, stringe… Maria e Giuseppe sono in cammino da tempo e la grotta di Betlemme, insieme alla Cometa, ancora non si vedono. Attendiamo comunicazioni ufficiali.

