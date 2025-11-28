Quant’è bell o’ cafè in libreria…a Matera

Provare per credere. Accade, e a quanto pare è una consuetudine, che in libreria – siamo a Matera alla Mondadori bookstore di piazza Vittorio Veneto- che ti offrano un caffè espresso stando comodamente seduti in poltrona. Ed espresso è anche il servizio con l’abituè di turno Raffaele Pentasuglia(sì proprio lui, quello del carro trionfale, dei busti, degli acquerelli e di altre passioni digitali e cartacee) che entra e rivolgendosi agli avventori, cominciando dal proprietario della libreria Antonio Sacco, comincia a contare i caffè da preparare.



”Torno subito”dice e si dirige al vicino Bar caffè Tripoli, una tradizione materana che parte dal secolo scorso, per tornare con vassoio, tazzine fumanti, acqua, zucchero e cucchiaini. Quant’è ? Nulla…e con me e un altro frequentatore della libreria,Vito Clementelli,insegnante, apprezziamo il caffè. E via con una chiacchierata sulla città ”provinciale” che, in fondo, tutti apprezziamo, per passare poi ai libri da leggere o alle novità del mondo dei fumetti. Peccato non ci sia il regista e attore Antonio Andrisani, di casa sulle comode poltroncine della Mondadori Store. E’ stato preso, da quanto apprendiamo, dalla febbre della pokemonmania e il medico gli ha consigliato assoluto relax con i suoi eroi, per evitare di essere contagiato da altre varianti asiatiche…Lo attendono per un caffè pomeridiano o per il seguito della pièce teatrale, riveduta e corretta, ” Pierino e la Lupa”.



Con o senza zucchero, comunque, il caffè in libreria è davvero buono. ”Bell”, come recita il ritornello della canzone napoletana ” A tazza è cafè” resa nota da Roberto Murolo , ma scritta da Giuseppe Capaldo e musicata da Vittorio Fassone . In libreria, oltre al degustazione delle varianti zuccherine (canna compresa) o amare, ci scappano anche un pizzico di sale, di ironia,di battute che invitano a leggere, a confrontarsi, proprio come in un caffè letterario o intellettuale, tra luci ”minimali” natalizie e targhe box d’autore. Sono quelle di Sergio Laterza e tutte in tema. ”Leggo” e ” Depresso” liberamente ispirate a noti loghi che ci ritroviamo nelle reclame o sullo scaffale. E una tazzina di caffè è quello che ci vuole per tirarsi sù. Naturalmente alla Mondadori avventori e frequentatori attendono che Sergio passi ed entri con tazzine e vassoio…graditi anche biscotti e pettole.Siamo a Natale e le tradizioni, caffè a parte, vanno rispettate.



