Quanta maestria e pazienza nella ”passione” di Antonio Montemurro

Porta un nome e un cognome diffusi nella Città dei Sassi, ma è davvero unico per quanto ha continuare a realizzare intagliando il legno, d’ulivo in particolare. E così per Antonio Montemurro, classe 1937, cucchiai, forchette, catene, bastoni dell’arte pastorale sono l’occasione per riprodurre e ricordare un mondo che non c’è più, ma che rappresenta le radici della storia materana. E lui è pronto a ricordare e a narrare, cominciando dalla propria vita, dalle amicizie, da quanti hanno stima e affetto nei suoi confronti. Lo abbiamo incontrato nella parrocchia di San Paolo, in occasione della festa di San Gabriele, dove il parroco don Donato Di Cuia ha messo a disposizione un ambiente per una mostra di manufatti artigianali – e tanti a tema religioso- realizzati da appassionati come Antonio che di fantasia e pazienza ne ha davvero tante. Ogni pezzo invita ad approfondire, a toccare e a ricercare particolari che meritano davvero attenzione: sia che si tratti di un bastone intarsiato, di un carretto, dell’Idris zona dei Sassi dove Antonio ha abitato, che dei tamburelli istoriati. Bravo davvero e non sarebbe male che i giovani possano apprendere e continuare la sua passione. E ci racconta come ha cominciato.



“La passione per l’intaglio? – racconta Antonio. L’ho presa da mio padre Angelo che con il coltello, un pezzo falce scolpiva il legno e faceva cucchiai, timbri. Io ho continuato ho fatto anche traini completi di muli, piccoli,le trottole u’ strimml. Ho creato il carro della Bruna con dei rami, che simulano volti, braccia, che ho esposto durante una mostra nel 2008. Ho continuato e continuo a creare, con tutto il tempo che ci vuole. Il rammarico è di aver lasciato la scuola. Avrei voluto recuperare ma era difficile. La fortuna fu il servizio militare di leva. Non sapevo scrivere e mi facevo aiutare. Mia moglie, che oggi non c’è più, insisteva che mi sforzassi comunque. E allora mi rivolsi al capitano e gli spiegai il problema. Prese a cuore la cosa e in Caserma mi insegnarono a leggere a scrivere e apprezzarono la mia caparbietà, tanto da invitarmi a proseguire. Ma io sono ero abituato a lavorare..anche dopo la pensione”. E i lavori in legno ne sono una testimonianza che si intreccia con la sua vita.



”Ho cominciato a lavorare- ricorda- all’età di sette anni come vaccaro al mulino della Croce, a Matera, oggi via Nazionale. Allora era periferia . C’era il mulino e dietro gli animali (mucche, cavalli, pecore) delle famiglie di proprietari Gagliardi, Brucoli , Frascella. Poi si chiuse per quelle zone erano diventate edificabili. I proprietari del mulino,pertanto, ci licenziarono. Ero con mio padre, Angelo Montemurro, mia madre si chiamava Maria Pelicato. Era il 1945. Ce ne andammo. Avevo perso mio fratello Eustachio, che aveva due anni più di me, fu una disgrazia. Venne investito da un camion guidato da soldati polacchi , che finirono sul traino che lo trasportava. Si trovava in via Nazionale ed ebbe un passaggio da un contadino, che conosceva mio padre. Mio fratello si era messo a a cavalcioni dietro al carro, ma venne investito e nell’urto gli maciullarono le gambe. Non ci fu nulla da fare… La perdita di mio fratello aveva tolto un aiuto a mio padre e alla famiglia, per cui toccò a me rimpiazzarlo. Avevo frequentato a malapena i primi giorni della prima elementare. Dovetti lasciare la scuola e andai in campagna con mio padre dai sette ai 14 anni.Lavorammo sotto vari padroni:dal Mulino a Padron Damiano ” Barracca”, Domenico Andrisani e altri della stessa famiglia che avevano l’attività in via Lucana, l’attuale piazza Mulino. Avevano le mucche di razza ”nostrana” che pascolavano sulla Murgia e da qui le portavano con la transumanza a Pignola ( Potenza). Li ho visto la fame. Mia madre,Maria che ebbe 17 gravidanze ma solo cinque andate a buon fine, ci mandava un pezzo di pane da 5-7 chili con il treno, ma mio padre quando scendeva in stazione non trovava nulla. Qualcuno aveva annusato e… Pane e latte. Li consumo ancora. Allora mi saziavo mettendomi sotto le mucche, che mungevo. Il latte è salutare”



Ricordi di una stagione fatta di sacrifici, senso di responsabilità e di soddisfazioni e la parola data contava eccome: i patti erano patti. ” Mio padre era integerrimo – racconta Antonio- e tutelava quel capitale di mucche che gli era stato affidato. Guai a dirgli ”ammazziamo un vitello” e festeggiamo. Non ne voleva sentire parlare. Manteneva la parola data. Ricordo un episodio,quando ci rubarono alla ”Marra”, nel caciolaio, sotto Picciano scamorze e formaggi. Mio padre piangeva e non sapeva come giustificarsi. Mandò me da padron Antonio e gli dissi cosa era accaduto. Fummo sorpresi dalla sua risposta, alludendo ai ladri, ”Devono campare pure loro…quei poveretti” . Ho tanti ricordi. A ferragosto, ricordo, era l’Assunta, si andava in piazza e lì si incontravano i padroni per contratti ,assunzioni. Io mi misi con don Gennaro Loperfido, che avviò una attività di materiale edile in via Lupo Protospata,e che aveva fatto incuriosire un cugino per via del mio appetito…Mangiavo tranquillamente 1 chilogrammo di ”maccheroni” , di pasta asciutta e lo confermai a tavola una domenica, quando andammo con l’amico Tommaso a pranzo da loro. E la cosa meravigliò e non poco. Stavo bene sotto tutti gli aspetti e mi guadagnavo qualcosa. I proprietari avrebbero voluto che continuassi con loro, magari con una cooperativa, ma preferii cambiare mestiere e mi diedi all’edilizia. Feci il muratore e con la forza che avevo mi diedi da fare. Lavorai a Spine Bianche , realizzato dall’impresa Buttiglione,a La Martella e il capomastro mi disse subito che potevo alzare i tufi, tanto da vincere delle scommesse. Poi per 18 anni ho lavorato alla Valdadige. Ho visto Matera cambiare. Ho fatto il militare nel 1959 a Verona, a Legnago nel genio pontieri. Gettammo un ponte da 280 metri in 15 minuti”. Un altro esempio di impegno e di voglia lavorare che si è portato dietro, insieme alla passione per l’armonica a bocca. Prima di salutarci esegue alcuni brani come ”O’ surdat ‘nnamurat”, ”Vitti na crozza”, ”Quando l’amore viene” e altri usciti da uno strumento a fiato con un’anima di legno, materiale che Antonio continua a plasmare. Una vita per l’intaglio quasi una preghiera silenziosa come il lavoro degli artigiani.