Quando un logo racconta un’identità. Il logo di Matera MCCD 2026 vince il Silver Award agli European Design Awards

Il logo di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026 ha ottenuto un importante riconoscimento internazionale, conquistando il Silver Award agli European Design Awards 2026 nella categoria logo design. Un risultato che colloca l’identità visiva del progetto tra le eccellenze europee del settore, confermandone la qualità progettuale e la capacità di sintesi simbolica.

Il marchio, firmato dallo studio studio FM milano, è nato attraverso un percorso selettivo di respiro internazionale: un concorso pubblico promosso dalla Fondazione Matera Basilicata 2019 in collaborazione con AIAP, che ha visto la partecipazione di circa ottanta proposte provenienti dall’Italia e dall’estero. La scelta finale ha premiato un progetto capace di interpretare in forma visiva la complessità e l’ambizione di una città che si propone come crocevia culturale del Mediterraneo.

Il riconoscimento arriva dagli European Design Awards 2026, tra i più importanti premi europei dedicati al design della comunicazione, assegnati da una giuria composta da riviste specializzate di diversi Paesi. In questo contesto altamente competitivo, il logo di Matera si è distinto come una delle migliori proposte dell’anno, ottenendo il secondo posto nella sua categoria.

Per la Fondazione Matera Basilicata 2019, il premio rappresenta la conferma di una scelta strategica: quella di affidare la costruzione dell’identità visiva a un processo aperto e internazionale, capace di mettere a confronto linguaggi e sensibilità diverse. Un approccio che, come sottolineato dalla direttrice generale Rita Orlando, nasce dalla convinzione che solo un confronto globale potesse restituire in modo autentico la complessità del progetto culturale.

Anche il Comune di Matera ha accolto con soddisfazione il riconoscimento. L’assessore alla cultura Simona Orsi ha evidenziato come il logo non sia soltanto un elemento grafico, ma uno strumento narrativo in grado di rappresentare il ruolo che la città intende assumere nel panorama mediterraneo, come luogo di dialogo, scambio e costruzione di relazioni tra culture diverse.

Dal lato creativo, lo studio FM milano ha espresso orgoglio per un premio che valorizza non solo il risultato estetico, ma anche il percorso che lo ha generato. Il cofondatore e art director Cristiano Bottino ha ricordato come il progetto sia il frutto di un lavoro condiviso e di un processo di ricerca che ha messo al centro il confronto e la qualità progettuale.

Il Silver Award, dunque, non si limita a celebrare un logo, ma rafforza l’immagine di Matera come città capace di investire sulla cultura anche attraverso il linguaggio del design. Un segnale che guarda al 2026 come a un appuntamento non solo simbolico, ma anche strategico per il posizionamento internazionale della città nel contesto euromediterraneo.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.