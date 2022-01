Lo diciamo, ed è bene ricordarlo, a quella sparuta minoranza di incoscienti che a volte ”rubano” minuti preziosi ai mezzi di soccorso,che le ambulanze dei servizi di emergenza urgenza, dirette all’Ospedale ” Madonna delle Grazie”, hanno priorità assoluta percorrendo l’intasato ma obbligato asse viario via Annunziatella- via Lucana- via Cappuccini. E così quando si sentono arrivare le sirene dei mezzi di soccorso è doveroso accostare e lasciare spazio. Molti lo fanno con senso di responsabilità, altri meno e cercano di ”accostare” dove capita o possibile in relazione alla sagoma di ingombro del veicolo, difficoltà che aumenta con autocarri, suv e via largheggiando. A volte lo spazio è di pochissimi centimetri, superati con il ”colpo d’occhio’ e la maestria degli autisti di ambulanze. Secondi e minuti preziosi che possono contribuire a salvare una vita. Appello al senso di responsabilità e maggiore vigilanza sui veicoli parcheggiati male ricorrendo, se necessario, anche alla rimozione forzata. E ricordando che quell’asse viario è privo di corsie preferenziali per i mezzi di soccorso…