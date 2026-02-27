Quando l’algoritmo regala emozioni: la lucana Vittoria Siggillino tra le proposte musicali di Facebook e Instagram

A volte i social riescono ancora a stupirci. In mezzo allo scorrere veloce di immagini, notizie e aggiornamenti, capita improvvisamente qualcosa che ti fa fermare, sorridere e pensare: “Che bella sorpresa”.

E’ esattamente quello che mi è successo questo pomeriggio.

Stavo scegliendo una canzone da inserire in una storia su Facebook e Instagram, come facciamo un pò tutti: un sottofondo per accompagnare un momento, un pensiero, un’immagine. Scorrendo tra le proposte musicali suggerite dalla piattaforma, tra nomi noti e brani del momento, all’improvviso è comparso un nome familiare. Non solo familiare: caro.

Tra le proposte c’era lei, Vittoria Siggillino. Collega giornalista, amica, professionista appassionata e voce autentica. Vederla lì, in quel contesto così quotidiano e globale allo stesso tempo, è stato sorprendente nel senso più bello del termine. Una sorpresa che sa di riconoscimento, di percorso, di talento che trova spazio.



La mia sorpresa è ulteriormente aumentata quando ho scoperto, facendo delle ricerche e gugolando il suo nome che non si tratta solo di una presenza simbolica. Su Spotify, Vittoria registra numeri straordinari: ben 25.116 ascoltatori mensili, un dato che testimonia quanto la sua voce sappia arrivare lontano e toccare il cuore di tante persone. Tanti i titoli interpretati da Vittoria e proposti da Stasera che sera a Quella carezza della sera da Ti sento a L’ultima occasione e Stella, solo per citare alcuni dei brani che appartengono alla grande tradizione della musica italiana in cui mi sono persa.

Da Mina ai Matia Bazar, passando per gruppi storici come i New Trolls, Vittoria regala emozioni intense, reinterpretando con sensibilità e personalità canzoni che hanno segnato intere generazioni. La sua è una voce capace di attraversare epoche e stili, mantenendo sempre autenticità e passione.

Per ascoltarla basta cercarla sui principali digital store: Spotify, Apple Music, YouTube. E naturalmente anche nelle stories di Facebook e Instagram: al momento di inserire la musica è sufficiente digitare “Vittoria Siggillino” per trovare i suoi brani tra le proposte disponibili.

In un pomeriggio qualunque, tra una notifica e l’altra, questa è stata davvero una bella sorpresa. Di quelle che ti ricordano che il talento delle persone che conosciamo può arrivare lontano. E che a volte basta aprire una sezione “musica” per ritrovare, inaspettatamente, un pezzo di casa.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.