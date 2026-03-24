Quando la bellezza incontra la generosità: il Congresso Agorà 2026 celebra il valore umano della pediatria

Si terrà il prossimo 28 marzo 2026, alle ore 10:30, presso l’Hotel Nicolaus di Bari, il Congresso Nazionale di Pediatria Agorà 2026, un importante appuntamento per il mondo medico e accademico, organizzato dal dott. Fabio Cardinale e dalla dott.ssa Iolanda Chinellato.

L’evento rappresenta un’occasione di confronto e aggiornamento per specialisti, giovani medici e operatori del settore, ponendo al centro temi fondamentali per il futuro della pediatria. Tra i momenti più attesi, la consegna di tre borse di studio destinate alle migliori comunicazioni orali presentate dagli specializzandi: un riconoscimento al merito e all’impegno delle nuove generazioni di medici.

A sostenere questa iniziativa è l’Associazione Fabio Mancini European School Project, realtà impegnata nella promozione di valori come gentilezza, istruzione e dedizione al lavoro. La premiazione sarà affidata a Fabio Mancini, supermodello internazionale e storico volto della maison Giorgio Armani, oggi anche scrittore e promotore del progetto educativo che porta il suo nome.

Proprio in questa occasione, la bellezza si coniuga con la generosità: la presenza di una figura simbolo del mondo della moda diventa veicolo di un messaggio più profondo, in cui estetica e impegno sociale si incontrano per sostenere il talento, la formazione e il futuro dei giovani medici.

Il congresso vedrà inoltre la partecipazione di importanti rappresentanti istituzionali, tra cui Ugo Cappellacci, Presidente della XII Commissione Affari Sociali al Parlamento Italiano, Antonio De Caro, Presidente della Regione Puglia, e Marcello Gemmato, Sottosegretario di Stato alla Salute, che porterà il proprio saluto istituzionale prima dell’avvio dei lavori.

Più di un semplice momento di aggiornamento professionale, il Congresso Agorà 2026 si configura come un simbolo concreto di integrazione tra formazione accademica e crescita personale. La sinergia tra istituzioni, professionisti e giovani studiosi rappresenta infatti una leva fondamentale per costruire un futuro solido e innovativo per la pediatria italiana, dove competenze, ricerca e valori umani possano procedere di pari passo.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.