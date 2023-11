Quando il turista si lamenta. Ecco come comportarsi

Anche un gioco di ruolo per consigliare gli operatori di strutture alberghiere, e non solo riteniamo, come comportarsi quando il cliente lamenta disagi, disservizi, ritardi, possibili per un motivo e per un altro. Ci vuole cuore, Heart, un acronimo di buone pratiche per recuperare, rimediare e fare tesoro di quella esperienza. E’ stato uno dei momenti dell’attività formativa che la società Turismore ha organizzato nei giorni scorsi, ma che continuerà nei prossimi giorni. Nella foto il professor Giorgio Pilone e quella degli allievi, nella classe di manager alberghieri, organizzata da Gino Marchionna. Ed è stato un motivo in più per riflettere e portare nelle aziende, tra il personale, consigli utili per la gestione di eventuali situazioni di difficoltà. Un bel segnale a quanti in città (Matera volutamente è priva di un piano strategico del turismo) vanno avanti con superficialità, senza alcuna esperienza e competenze di settore, procurando danni all’immagine e all’offerta turistica cittadina.

dalla pagina social di Turismore

Turismore Revenue & Marketing per Hotel

Le partnership, quelle utili all’alta formazione per le nostre risorse impegnate nell’industria dell’ospitalità… #turismore

Scuola Italiana di Ospitalità TH Resorts Gruppo Cassa Depositi e Prestiti Federturismo Confindustria

Scuola Italiana di Ospitalità

📚 💡 Si è concluso ieri a Matera il modulo di #Operations del 𝐜𝐨𝐫𝐬𝐨 di #Hospitality 4.0, che eroghiamo in partnership con Turismore Revenue & Marketing per Hotel per Hotel. Tra i temi trattati una particolare enfasi alla gestione del reclamo – 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘭𝘢𝘪𝘯𝘵 𝘮𝘢𝘯𝘢𝘨𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵 – sia durante il soggiorno che dopo il check out, sotto forma di #recensioni.

Molto stimolanti i role play dove gli studenti, middle e top manager alberghieri, si sono esercitati a simulare situazioni di reclami e malcontento di clienti sotto la guida del nostro prof. Giorgio Pilone, applicando la tecnica 𝐇𝐄𝐀𝐑𝐓 – 𝘏𝘦𝘢𝘳, 𝘌𝘮𝘱𝘢𝘵𝘩𝘪𝘻𝘦, 𝘈𝘱𝘰𝘭𝘰𝘨𝘪𝘻𝘦, 𝘙𝘦𝘴𝘰𝘭𝘷𝘦, 𝘛𝘩𝘢𝘯𝘬.

📈 📊 📉 𝐋𝐚 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐢𝐭à è 𝐪𝐮𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐝𝐢 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐦𝐢𝐳𝐳𝐚𝐫𝐞 𝐠𝐥𝐢 𝐢𝐦𝐩𝐚𝐭𝐭𝐢 𝐧𝐞𝐠𝐚𝐭𝐢𝐯𝐢 𝐞 𝐫𝐞𝐩𝐮𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐢 𝐝𝐞𝐢 𝐫𝐞𝐜𝐥𝐚𝐦𝐢, 𝐜𝐨𝐠𝐥𝐢𝐞𝐧𝐝𝐨 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐜𝐞 𝐥’𝐨𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭𝐮𝐧𝐢𝐭à 𝐝𝐢 𝐮𝐬𝐚𝐫𝐞 𝐪𝐮𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐦𝐢𝐠𝐥𝐢𝐨𝐫𝐚𝐫𝐞 #reputazione, 𝐬𝐨𝐝𝐝𝐢𝐬𝐟𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐞 𝐟𝐢𝐝𝐞𝐥𝐢𝐳𝐳𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞.