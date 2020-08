Sulla vita e la professione del giornalista e scrittore Arrigo Levi, modenese, e di famiglia ebraica, è stato scritto tanto e con Matera e la Basilicata c’è una pagina, poco nota ai più, di un legame che risale alla Prima Repubblica ai miei tempi del Liceo Scientifico “Dante Alighieri’, frequentato in una classe inferiore alla mia dal giovane Vincenzo ‘’Enzo’’ Santochirico.

Una figura, quella di Enzo, tra le più attive della Sinistra del tempo, con presenze significative nelle assemblee e in altre manifestazioni di impegno politico e sociale, che lo hanno portato nel tempo a ricoprire cariche amministrative e istituzionali negli enti locali , nei ruoli forensi (presidente Aiga) e oggi alla guida della Fondazione Sassi. Ma uno dei primi gradini di quella carriera fu , nel 1977, il premio di giornalismo ‘’Saint Vincent’’, riservato agli studenti delle scuole medie superiori.

Seguì la cerimonia del 23 giugno 1978 alla Presidenza della Repubblica, con la premiazione dei vincitori del premio, https://patrimonio.archivioluce.com/luce-web/detail/IL5000046825/2/italia-consegnati-roma-i-premi-saint-vincent-giornalismo.html?startPage=20. Una giornata ricca di significati con la cerimonia di consegna della medaglia d’oro al valor civile alla memoria del giornalista e vicedirettore de ‘’La Stampa’’ Carlo Casalegno trucidato dalle Brigate Rosse.



Il 2 ottobre 2006 i vincitori della ventesima edizione parteciparono a un evento rievocativo che nella locandina locandina ricorda con dati e citazioni cosa accade negli anni di Piombo con morti, attentati e cittadini gambizzati. Tra i partecipanti ci furono Enzo Santochirico ,insieme ad altri coetanei delle medie superiori, con Biagio Agnes, Bruno Raschi, Enrico Mattei (postumo), Fabrizio Coisson, Michele Prisco, Piero Perone e Raffaele Uboldi.

IL RICORDO DI VINCENZO SANTOCHIRICO

“La scomparsa di Arrigo Levi– ricorda Enzo Santochirico- mi ha fatto ritornare alla memoria quella partecipazione nel 1977 al premio giornalistico Saint Vincent, che aveva una sezione dedicata alle scuole medie superiori e partecipai per lo Scientifico di Matera. Fui tra gli 8 che vennero premiati. La premiazione avvenne nel 1978, a Palazzo Giustiniani, dove c’era il senatore Amintore Fanfani che sostituì il presidente della Repubblica Giovanni Leone dimessosi (scandalo Lockheed ndr) dalla carica di presidente il 15 giugno del 1978. Non fu solo quello il momento in cui ebbi la fortuna di incontrare Arrigo Levi.

Dopo la cerimonia a Palazzo Giustiniani registrammo una trasmissione televisiva, a cui parteciparono due giornalisti di eccezione come Gianni Letta (direttore de Il Tempo) che faceva da moderatore e appunto il direttore de La Stampa Arrigo Levi, che aveva un piglio provocatorio. Entrambi avevano una voce gentile, affabile, apparentemente. Gianni Letta, insinuava, ed era comprensibile visto il clima di quegli anni. C’era una grande agitazione studentesca movimento violento,in alcuni casi, e c’era la tendenza a presentare i giovani come elemento negativo di distruzione e questo fu motivo di polemica specifica che ebbi con Gianni Letta.

Arrigo Levi, invece,mi sembrò una persona più distinta, disincantata, oggettiva, e anche più comprensiva. Una persona del resto, come ha sempre fatto con il suo giornalismo, molto precisa, puntuale, che stava sul pezzo, individuava i problemi con una delicatezza, una eleganza ma con un rigore che per noi- che eravamo studenti di 18 e 19anni e avevamo davanti queste grandi personalità con un po’ di timore, reverenza ma anche con il coraggio di dire la nostra- si distinse Arrigo Levi per questo profilo, agitando la mano per spiegare i suoi ragionamenti. Con i suoi capelli, già allora bianchi, segno di maturità, di ponderazione e dell’equilibrio con cui poneva le questioni. La sua scomparsa, e questo mio ricordo di 42 anni fa, insieme ai commenti letti, hanno fatto emergere un profilo di competenza che ebbi modi di apprezzare in quel lontano incontro’’.

Quelle dote di ponderazione e di conoscenza di giornalista internazionale , acquisite come giornalista inviato sui teatri di guerra, doti che lo porteranno dopo una prestigiosa carriera giornalistica e televisiva a essere consigliere di due grandi presidenti della Repubblica come Carlo Azeglio Ciampi e Giorgio Napolitano. Una conferma di ‘’cultura internazionale’’ che Arrigo Levi, era l’11 aprile 2015, ricordò a Matera per un altro politico della vita italiana ed europea.

Si trattava di Emilio Colombo e l’occasione fu la presentazione a Palazzo Lanfranchi del libro dello statista lucano “Per l’Italia. Per l’Europa – conversazione con Arrigo Levi”.