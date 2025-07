Quando i cavalieri scortavano il carro fino alla fine….

Era la Prima Repubblica. Mezzo secolo fa buono. E a ricordarci prassi e regole della festa del 2 luglio è Angelo Giannella ‘’Il rosso’’ che ha tirato fuori dall’album dei ricordi una foto del 1978, di quando i cavalieri della Madonna della Bruna partecipavano con spontaneità. E si occupavano fino in fondo della scorta e della difesa del carro. Angelo ha affidato a una foto e a un post quella esperienza, citando anche i sacerdoti e il Vescovo che montavano a cavallo. Il periodo in cui è stata scattata questa foto, eravamo circa 60 cavalieri e tutti salivamo in cattedrale a fare i (tre)…6-7 giri che il carro e in più c’erano anche i preti con i cavalli, quando la Madonna veniva tolta da sopra il carro, tutti i cavalieri scortavano (dico scortavano) il carro fino in piazza per lo strazzo, forse allora eravamo più incoscienti . Adesso che si è più coscienti e si hanno regole da rispettare in nome della sicurezza vogliono togliere anche quella decina di cavalieri che accompagnano il carro fino allo strazzo. Il rischio adesso potrebbe essere che la questione sicurezza potrebbe derivare proprio da questa decisione’’. Già.