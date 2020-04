Lavorano senza posa con passione, con lo stesso impegno, anzi, maggiore rispetto alle giornate della festa del 2 luglio in onore della Patrona di Matera, Maria Santissima della Bruna. Sono gli “Angeli del Carro”, uniti da amicizia, fede e tanta voglia di contribuire, mettendo a disposizione tempo e competenze nell’aiutare quanti sono in seria difficoltà, a causa dell’epidemia da virus a corona ”covid 19”. Come? Ci sono persone anziani, indigenti, disabili, che non possono muoversi da casa o sono senza soldi, o sono rimaste sole o sono costrette o vivono in condizioni precarie, che hanno bisogno di mangiare, di curarsi o o di aiuto per le varie incombenze del quotidiano.



E gli “Angeli del Carro”, coordinati dal dinamico presidente Mariano Iacovone, non si tiranno indietro e provvedono a tutto quello che c’è da fare. A cominciare dagli aspetti logistici con il quotidiano elenco delle cose da fare e da preparare. Una lista di cose da preparare con cura. Lì le scatole per preparare il pranzo per adulti e bambini (pane, pasta, latte, pelati ecc), lì la busta dei medicinali da prendere in farmacia e a mente, e trascritte su un block notes, le altre incombenze. Gli “Angeli del carro” sono ben consapevoli del loro ruolo e spingono il carro della solidarietà ”casa casa per casa”’, raggiungendo ogni giorno concittadini che magari hanno visto festosi intorno al carro trionfale di cartapesta nella giornata del 2 luglio. E che oggi soffrono in silenzio, con dignità, e ringraziano questi ragazzi, alcuni padri di famiglia che sanno cosa significa perdere il lavoro, avere una malattia o fare i conti (a volte senza soldi) con una realtà amara e difficile. Gli ”Angeli del Carro” , volontari a tempo pieno, portano loro un sorriso, comprensione, quanto serve per curarsi o mangiare. E’ un giorno di festa quando bussano alla porta in attesa di tempi migliori. E, come si dice a Matera, ” A ‘mmogghj à ‘mmogghj l’onn c’ van…” e con l’aiuto di tutti per far passare, con meno disagi possibili, questa brutta fase dell’epidemia da covid 19. Grazie,Angeli del carro, in attesa di rivederci tutti insieme per il momento più atteso dai materani.