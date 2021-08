Nel mentre in Italia si moltiplicano i contagi della variante Delta, procede un po’ stanca la campagna vaccinale e fervono le polemiche intorno al green pass, una domanda comincia a crescere: fino a quando sarà necessario continuare a convivere con le norme emergenziali? E’ possibile intravedere un termine in cui tornare ad una maggiore “normalità“?

L’agognata meta in qualche modo era stata individuata al raggiungimento della cosiddetta “immunità di gregge“, obiettivo che a causa delle varianti -però- non sembra essere completamente più raggiungibile. Ma è altrettanto plausibile che, nel momento in cui un’alta percentuale di cittadini dovesse essere immunizzata con doppia dose, sarebbe comunque una condizione accettabile (eliminate le conseguenze più letali) per poter convivere con il covid19 come con una qualsiasi altra malattia, eliminando le vigenti restrizioni.

E ad incoraggiare questa tesi è la notizia che giunge dalla Danimarca dove -così come annunciato dal ministro della Salute Magnus Heunicke: “”possiamo eliminare tutte le regole speciali che avevamo introdotto per combattere il Covid-19″ a partire dal prossimo 10 settembre, perchè il virus “non è più una minaccia critica per la società” in quanto l’epidemia “è sotto controllo”, avendo “livelli record di vaccinazione”. Trattasi del Paese che è stato tra i primi in Europa ad aver introdotto le restrizioni nel marzo 2020, chiudendo le scuole e i servizi non essenziali e tra i primi ad allentare le norme restrittive emergenziali introducendo un passaporto vaccinale già dal 21 aprile scorso, parzialmente già eliminato a partire dal 1° agosto.

Ma qual’è il livello vaccinale raggiunto che è a base di tale scelta? Le statistiche di Our World in Data collocano la Danimarca al 3° posto in Europa per tasso di vaccinazione con doppia dose: il 71% della popolazione (Malta 80% , Portogallo 73%).

In Italia, dal report del governo aggiornato alle 17:08 di oggi, sono 37.428.982 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale, ovvero il 69,30 % della popolazione over 12.

Ciò significa che potrebbe avvicinarsi anche per noi l’uscita dalla parte più buia del tunnel in cui siamo finiti ad inizio 2020?

E’ lecito sperarlo anche perché, proprio grazie allo scudo dei vaccini, l’eventuale contagio da covid19 può non essere più vissuto con la stessa drammaticità di quanto esso non c’era.

A confermarlo gli ultimi dati dell’Istituto Superiore di Sanità che hanno monitorato la casistica dei contagi nel periodo 16 luglio/15 agosto, dei ricoveri in ospedale ed in terapia intensiva dal 9 luglio/9 settembre, nonché dei decessi tra il 25 giugno/25 luglio.

Nella fascia 12-39 anni sono stati ricoverati in terapia intensiva 51 persone di cui 49 non vaccinate e 2 in attesa di seconda dose; 4 i morti tutti senza vaccino. Nella fascia 40-59 anni 136 i ricoverati in TI di cui 121 non vaccinati, 8 parzialmente vaccinati, 7 completamente vaccinati; 35 i morti (25 non vaccinati, 5 con una dose, 2 due dosi). Tra i 60-79 anni, risultano 187 i ricoveri in TI (140,11,36) e 95 morti (80,9,6). Infine nella fascia over 80: 43 ricoveri in TI (24 completamente vaccinati) e 110 i morti (40 con doppia dose, 5 con una sola). E in quest’ultima fascia (tra le più coperte dal punto di vista vaccinale, 90,2%) fa capolino quello che potrebbe sembrare una contraddizione ma così non è. Infatti è ovvio che più aumenta la % di immunizzati, più le quote assolute di contagi, ricoveri e decessi tra vaccinati e non possono risultare simili. Ma trattasi di 40 i morti vaccinati su 4.106.201 persone. Mentre 65 sono i morti non vaccinati su 320.296 persone.

Dunque avanti con i vaccini il più possibile e così il green pass potrà anche in Italia essere rimesso (al termine dei dodici mesi di durata?) in un cassetto, avendo finito la sua utilità sociale. Il vero problema rimarrà a quel punto solo per gli ultras no vax che avranno deciso di giocare fino in fondo con la propria pelle.