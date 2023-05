Quando al ”boschetto” risuonava ”Je t’aime moi non plus”

” Guardate che al Fontanino e dintorni non si parlava solo di politica o si scendeva in piazza, ma si faceva anche all’amore in una delle case abbandonate nei Sassi,nei club dove si ballava, ma soprattutto al boschetto…magari per una pomiciata visto che in pochi avevamo la macchina”. A rispolverare quella pagina di gioventù materana è Tonino, commerciante in pensione, residente in un paesino dell’Emilia Romagna, che ha lasciato Matera negli anni Ottanta per motivi di lavoro. Mi ha contattato dopo aver letto uno dei tanti servizi che ”Giornalemio.it” continua a dedicare a una stagione della storia politica e sociale materana, ricca di fervore, confronto e partecipazione: da Sinistra, al Centro a Destra. E così mi è giunta una telefonata in tarda serata, quando cessano gli insistenti squilli dai call center. Ma l’insistenza , intorno alle 22.30, di un numero che cominciava con 347, seguito da un 47 che nella smorfia è il numero del cuore…, mi ha indotto a rispondere. Si presenta e Tonino , che ha mantenuto un attenuato accento materano, va subito al sodo…dopo aver ricordato la breve esperienza di studente fino alla terza media e poi di operaio nel settore molitorio, facendomi rilevare che non ho ancora parlato del “boschetto” nei ricordi di quegli anni. Quel giardino dell’amore frequentato (confermo) dai giovani del tempo e con l’atmosfera giusta per concedersi alle pratiche di Cupido . Alberi fitti intorno al campo di basket, pavimentato con mattonelle, luce fioca, una birra o una spuma e il juke box del park bar che diffondeva, per 50 lire, musiche che creavano il clima giusto… Per una ”intimità” diffusa tra coppie che lasciavano da parte temi e battaglie politiche per appartarsi, fare l’amore e non la guerra…come ripeteva lo slogan dei “figli dei fiori”. La pineta di via Lucana, intitolata nell’ottobre 2021 a papa Giovanni Paolo II, era un po’ l’alcova all’aperto dei giovani materani degli anni Settanta e Ottanta che al ”boschetto”, trovavano modo per conoscersi più a fondo. Magari dopo uno sguardo furtivo o dopo una acuta analisi sui temi della partecipazione, delle discriminazioni sociali o delle provocazioni di piazza. E Tonino è un fiume in piena,parlando con nostalgia e qualche sottointeso di amori eterni e di avventure, ma tacendo sulla identità (giusto che sia così) delle compagne di un tempo.



“Premetto che gli approcci con le ragazze non erano facili – racconta Tonino- perché il peso della famiglia c’era e i comportamenti erano conseguenziali. I rapporti ,pertanto, erano graduali e bisognava avere pazienza. Tanta voglia di conoscersi e poi si approfondiva…Come con Tina. Studiava filosofia, quando le andava, ma non ho saputo se si è laureata. Mi faceva impazzire per la chioma rossa e per le sue riflessioni su filosofia e i classici. Non sapevo cosa fosse il carpe diem di Orazio e quando lo capii ,dopo un paio di frequentazioni, le dissi subito : cogliamo l’attimo! Lei ci pensò un po’ e stava per rialzarsi, quando dal juke Box del bar vennero fuori le note e i sussurri di ‘’ Je t’aime moi non plus’’. Quell’amplesso tra Jane Birkin e Serge Gainsbourg, che in Italia nelle trasmissioni radiofoniche era censurato. Finì, comunque, in Hit Parade e il conduttore Lelio Luttazzi indicava solo la posizione di classifica senza far sentire la canzone…E quel brano fu la base musicale di altri incontri, che definivamo totalizzanti, con tante promesse di non lasciarci più e di lottare per un mondo di pace. Fu così per una intera estate. C’erano le lucciole e intorno altre coppie che come noi sognavano, si divertivano e ogni tanto si sentiva volare uno schiaffo, reazione a un ‘’attimo’’ che era sfuggito o che non doveva capitare. Per noi era diverso e l’attimo arrivava sulle note di ‘’ Je t’aime…’’ , tanto che io avevo imparato il francese e avevamo progettato di andare a Parigi in autostop appena possibile.



Pensate che il disco nel juke box si era usurato e decidemmo di comprarne una copia che consegnammo al gestore del bar, perché provvedesse alla sostituzione. Potevamo perdere la nostra canzone? Poi qualcosa si ruppe perché Cupido con la sua freccia avvelenata…decise di metterci del suo e venne fuori un’altra Nunzia…Tina, aspirante parrucchiera, che a furia di passare dal marciapiede della ex Singer (luogo di ritrovo di giovani, meno impegnati politicamente) incrociò gli sguardi di Tonino, generico militante di estrema sinistra, ma fedele alla linea dell’amore libero. ‘’ Quando il diavolo ci mette la coda- ricorda- c’è poco da fare. Il boschetto era a due passi, era sera ,uno sguardo consenziente e salimmo sù. Qualche bacio, una pomiciata, ma nulla più…Ci lasciammo, perché lei aveva la ritirata, e tornai in piazza. Davanti al monumento incrociai Tina ‘’la rossa’’ , in compagnia di un’amica. che mi sorrise e mi chiese se avessi colto il carpe diem… Mi prese alla sprovvista. Non ebbi il tempo di rispondere che mi arrivò un ceffone. Non so come e perché l’avesse saputo… La incontrai qualche giorno dopo per un chiarimento al boschetto, con lo stesso sottofondo musicale. Ma lei mi liquidò con un ‘’peccato…’’. L’ho rivista 10 anni fa a Rimini, madre di due ragazzi, separata , non si è più laureata, e con un lavoro in una agenzia per cuori solitari. Beh qualcosa del boschetto è rimasto’” insieme a una copia di Je t’aime , che mi sono fatto tatuare sul braccio’’.



Altra epoca, altro modo di frequentarsi, di cogliere l’attimo e con “costumi e stili di vita” che cambiavano con l’emancipazione delle donne, alcune impegnate, altre ‘bloccate’ dagli orari e dai controlli famigliari all’insegna del “Dove vai? Con chi? E quando torni?”. “Del resto, per dirne una – ricorda Tonino- il rischio di una ‘’scivolata’’, che un rapporto andasse oltre la pomiciata c’era e se accadeva, nella gran parte dei casi era un dramma, soprattutto per le donne e con le famiglie che la consideravano una vergogna. Rapporti prematrimoniali? Non se ne parlava nemmeno, rari aldilà di qualche smargiasso, poco credibile, che si vantava di ‘frchè alla murì’’ di avere avuto rapporti senza posa. Non si poteva rischiare, perché gli ormoni erano ad alta concentrazione anche tra le donne. Per cui io, ma anche altri, nel portafogli avevamo il contraccettivo che avevano un nome beneagurante come Olla o Settebello… Il Boschetto era come giardino dell’amore e ognuno si sceglieva il luogo giusto, anche solo per parlare, sognare, guardare le stelle, fumare, bere una birra o ascoltare musica: da Joan Baez a Lucio Battisti, da Joe Tex agli Aphrodite’s Child a brani impegnati come ‘’Contessa’’ di Paolo Pietrangeli a scanzonati come ‘’ 38 luglio’’ o ‘’ Abat-jour’’ degli Squallor e naturalmente ‘’ Je t’aime moi non plus’’.” Grazie a Tonino e ai tanti ragazzi e ragazze che hanno vissuto la “stagione dell’amore che viene e va”, per dirla con Franco Battiato, in quel boschetto del passato quando le luci erano crepuscolari e non c’erano né telefonini e né impianti di videosorveglianza a turbare l’atmosfera del ‘’carpe diem’’ materano.

LA CANZONE DEI RICORDI DI TONINO

E LA TRADUZIONE IN ITALIANO

