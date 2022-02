E vi pare poco? Se non ci fosse stato un numero significativo di strutture alberghiere materane che ha deciso di guardarsi intorno, per capire come contare di più ed essere competitive sul mercato delle vacanze, a quest’ora Matera e la Basilicata (di riflesso) non faremmo parte di quel sistema di elaborazione e ”valorizzazione” dati che alla fine rendono appetibile la nostra offerta. Come? A spiegarcelo, in una nota pubblicata nei giorni scorsi Giacinto Marchionna, l’antenna di Turismore che sa guardarsi intorno con lungimiranza per valorizzare patrimonio immobiliare e risorse umane.I dati di STR contribuiscono,infatti, spesso a costruire un quadro chiaro ed esaustivo dell’andamento dell’offerta alberghiera in tutto il mondo, o quasi. I vantaggi ? Lavorare per avere hotel migliori, lavorare sulla qualità e favorire investimenti. Ed è il nodo di quel piano, coordinamento, che continua a restare sulla carta…



La Basilicata esiste!

di Giacinto Marchionna

Confrontare le proprie performance con quelle degli hotel competitor e di hotel di categoria superiore è una azione centrale e indispensabile per arrivare ad una gestione alberghiera di successo. Il confronto e l’analisi costanti permettono di monitorare i propri indici di performance, di individuare i propri punti forza e debolezza, di scoprire, a volte, inaspettate differenze, rispetto agli hotel competitors, e quindi margini di miglioramento. Il benchmark contribuisce così alla evoluzione continua delle imprese alberghiere e di tutta la destinazione turistica.

I dati sono preziosi per condurre un’impresa alberghiera. E’ questa una convinzione sempre più diffusa, che ha trovato conferma nel 2019 in un’importante operazione condotta negli Stati Uniti. STR ha infatti firmato un accordo con il provider di dati real estate CoStar Group, che ha acquistato la compagnia ex Smith Travel Research per 450 milioni di dollari.

STR è la più nota società specializzata nell’elaborazione e pubblicazioni di numeri e cifre per l’industria alberghiera internazionale: un vero benchmark di riferimento, le cui ricerche vengono spesso utilizzate, oltre che dalle compagnie dell’ospitalità, in occasione di eventi e convegni ufficiali sul mondo della ricettività. Per approfondire e comprendere quanto importante sia l’attività di STR rimandiamo ad un articolo pubblicato il 26 gennaio 2022 su HotelTechReport https://hoteltechreport.com/it/news/str-report

I dati di STR contribuiscono spesso a costruire un quadro chiaro ed esaustivo dell’andamento dell’offerta alberghiera in tutto il mondo, o quasi.

Da questa settimana la parola “mondo”, dal punto di vista del benchmarking alberghiero, comprende anche la Basilicata. La “terra di mezzo”, dalla settimana scorsa, è diventata quello che, in gergo tecnico, si chiama “submarket” quindi i suoi report compariranno nella mappa mondiale del benchmarking alberghiero. Tutto questo grazie ad un numero sufficientemente elevato di alberghi, aggiungo “lungimiranti”, che quotidianamente conferiscono ad STR due dati: fatturato giornaliero e numero di camere vendute al netto di IVA e costo colazione.



Quali sono i vantaggi di partecipare ad STR per un hotel e, quindi, per una destinazione turistica:

HOTEL MIGLIORI: Il singolo hotel riesce a correggere i propri errori, investe, guidato dai dati, aumenta il proprio valore e riesce a creare un circolo virtuoso che lo porta ad avere più assunzioni, più margini, più qualità nel servizio;

DESTINAZIONE di QUALITA’: La destinazione turistica avrà flussi turistici di qualità distribuiti durante tutto l’anno con maggiore valore per esercizi commerciali della destinazione stessa;

NUOVI INVESTIMENTI: Per ultimo ma non meno importante, la possibilità per investitori nazionali ed internazionali di visionare le performance alberghiere della Basilicata e considerarla per investimenti nel real-estate alberghiero e non solo.

Insomma un passo in avanti necessario per una destinazione nuova al turismo… oggi, ancora più a ragione, possiamo affermare “La Basilicata esiste!”

Per partecipare al d-Star program di STR e/o ricevere maggiori informazioni sul servizio basta inviare una mail a italia@str.com

Per approfondimenti su questo argomento ed ulteriori informazioni, contattaci all’indirizzo email: hello@turismore.it.