Qualcosa non “quadrum” nel passaggio di Braia verso Nicoletti!

Era atteso da tanti il “salto” di Donato Braia dall’opposizione alla maggioranza di centro destra al Comune di Matera. Solo una questione di tempo si diceva. E’ infatti stato annunciato dal diretto interessato con un comunicato del 5 ottobre scorso a ridosso della seduta del consiglio comunale da lui stesso convocato per il giorno dopo. Bene per lui e per il Sindaco Antonio Nicoletti che ha così raggiunto l’agognata autosufficienza nella massima assise cittadina. A gettare qualche ombra sull’operazione è quanto emerso ieri. Ovvero la esistenza di un affidamento diretto di circa 50 mila euro della Città dei Sassi, proprio alla società si cui Braia è un rappresentante, datata 1 ottobre 2025. Una tempistica che dunque tinge di grigio l’operazione di passaggio di campo. A seguire una nota del consigliere del M5S Domenico Bennardi sulla vicenda.

La solita storia che si ripete: Matera merita più trasparenza “È come rivedere un film già proiettato più volte, con qualche piccola variazione ma sempre la stessa trama.

L’affidamento diretto del servizio di organizzazione dell’evento finale “SMAFINE” alla società Quadrum srl, per un importo di 47.800 euro, riporta ancora una volta Matera a interrogarsi sull’opportunità e sulla trasparenza delle scelte amministrative e di quanto queste possano essere legate alle scelte politiche. La determina è datata 1 ottobre 2025, mentre il passaggio del consigliere Donato Braia in maggioranza è stato ufficializzato solo pochi giorni dopo, il 5 ottobre, con dichiarazioni pubbliche in cui parlava di “entusiasmo, partecipazione, azione e condivisione”.

Ebbene, di azione se ne è vista sicuramente, ma di partecipazione e condivisione non c’è traccia: un affidamento diretto come questo, infatti, avrebbe meritato quantomeno una procedura aperta, una manifestazione di interesse alla quale, come noto, la stessa società Quadrum ha già partecipato nel recente passato, ad esempio per il Capodanno 2023. La distanza tra le parole e la realtà amministrativa è emersa subito. E non è solo una questione di opportunità: mentre si parlava di “rilancio della città”, restano ancora senza risposta domande fondamentali sull’organizzazione e sui costi dell’evento del 26 settembre alla Cava del Sole. Su questo aspetto attendo l’esito della richiesta di accesso agli atti già depositata, perché i cittadini hanno diritto di sapere come vengono spesi i loro soldi. Sono sicuro che il cambio di casacca del consigliere Donato Braia non sia dipeso da questo affidamento diretto perché sarebbe un fatto gravissimo e pericoloso per l’integrità dell’amministrazione Nicoletti. Ma proprio per evitare sospetti e illazioni, che nuocciono alla credibilità dell’amministrazione e all’immagine della città, sarebbe stato più corretto e “igienico” procedere in modo trasparente, aperto, partecipato. La politica, soprattutto quando amministra la Capitale europea della Cultura, deve saper dare il buon esempio.

Quando però le parole perdono valore, restano solo i fatti a parlare. E dopo giorni di discorsi su “anatre zoppe”, “salute pubblica”, “responsabilità” e “figliol prodighi”, a Matera restano interrogativi legittimi su come si intendano interpretare davvero concetti come “amore per la città” e “bene comune”. Matera non merita ombre, ma chiarezza.” Domenico Bennardi -Consigliere comunale -Capogruppo Movimento 5 Stelle Matera.

Donato Braia, interpellato da Piero Quarto sull’edizione di oggi de Il Quotidiano del Sud-L’Altravoce l’interessato ha dichiarato: “noi siamo in questo settore da 30 anni e non prendiamo un lavoro col Comune di Matera da molto tempo. Abbiamo avviato questo progetto e nessuno poteva immaginare che vi fossero queste dinamiche politiche quando è partito, non si vedeva non il nesso ma neanche lontanamente l’odore di un qualche legame tra queste cose.”