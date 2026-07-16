Quadri plastici di Avigliano, Bochicchio: “Ora servono risorse per valorizzare un patrimonio unico della Basilicata”

Valorizzare i Quadri plastici significa promuovere una peculiarità della Basilicata, sostenere il territorio e una manifestazione che riesce a mantenere vivo il legame con le proprie radici, aprendosi al tempo stesso a nuove opportunità di crescita e visibilità.

E’ quanto afferma Antonio Bochicchio, capogruppo socialista in Consiglio regionale, dopo l’approvazione del Programma triennale delle politiche culturali 2025-2027.

“È importante rilanciare il valore dei Quadri plastici di Avigliano, una delle espressioni più originali e identitarie del patrimonio culturale lucano. Dopo l’approvazione del Programma triennale delle politiche culturali 2025-2027, che contiene l’emendamento da me sottoscritto insieme al consigliere Piero Lacorazza e approvato all’unanimità dal Consiglio regionale, ora è necessario dare piena attuazione a quell’impegno attraverso lo stanziamento delle risorse necessarie alla promozione e alla valorizzazione di questa straordinaria tradizione”, dichiara Bochicchio.

Il consigliere regionale sottolinea il valore storico e culturale di una manifestazione che affonda le proprie radici nei primi anni del Novecento e che, grazie all’impegno di intere generazioni di aviglianesi, è riuscita a conquistare una notorietà ben oltre i confini regionali.

“I Quadri plastici rappresentano una forma d’arte unica – prosegue Bochicchio – nata nei primi anni del Novecento e cresciuta grazie alla passione e all’impegno di intere generazioni di aviglianesi, fino a varcare i confini regionali e nazionali. Sono un patrimonio che unisce storia, identità, creatività e partecipazione della comunità. Un’esperienza culturale di grande valore che, attraverso specifiche interlocuzioni – abbiamo infatti coinvolto anche i parlamentari lucani – intendiamo far conoscere a un pubblico sempre più ampio.”

“L’approvazione del Piano regionale delle politiche culturali, con l’emendamento dedicato ai Quadri plastici, ha segnato un momento importante, ma adesso occorre avviare la fase operativa. Gli indirizzi contenuti negli strumenti di programmazione devono tradursi in azioni concrete e in risorse adeguate per sostenere le associazioni, gli artisti e tutti coloro che rendono possibile questa straordinaria esperienza culturale.”

E’ tempo, ora, di passare dagli indirizzi programmatici ai fatti. Per questo – chiediamo alla Giunta regionale di dare seguito all’impegno assunto dal Consiglio regionale, garantendo i fondi necessari per la promozione e la valorizzazione dei Quadri plastici di Avigliano.”

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.