Qua qua…con il gioco de ”La Popr” sostegno Muv alla Biblioteca

Lo avevamo annunciato qualche giorno fa e i soci-volontari del Museo virtuale della memoria collettiva di Matera (Muv) sono scesi in campo, a sostegno della biblioteca ”Tommaso Stigliani” con il gioco materano dell’oca alla loro maniera…E, in questo caso, starnazzando per la gioia di grandi e piccini, come mostrano questo foto. Un lancio di dadi, una firma per la petizione (già a quota 30.000) e chissà che qualcosa cambi, aldilà della ridda di annunci e promesse che continueremo a sentire a ridosso della campagna elettorale. Il presidente del Muv Nicola Laricchia, da ex bersagliere, sta al passo e si impegna per altre giocate, finchè la battaglia per la biblioteca non sarà vinta. Nel frattempo un ripasso sulle oche del Campidoglio che salvarono Roma dall’assalto dei Galli…Leggenda? Ma occhio anche a galli, galline, tacchini e altri animali da cortile che girano famelici intorno al Palazzo dell’Annunziata, senza aver letto mai un libro…



LA PAPERA FA QUA QUA

L’associazione MUV Matera (Museo Virtuale della Memoria Collettiva) si unisce al presidio a sostegno della Biblioteca Provinciale Tommaso Stigliani, a rischio chiusura.

Il vasto e prezioso patrimonio custodito nel palazzo dell’ex Convento dell’Annunziata costituisce, infatti, un bene comune che va difeso e valorizzato.

Venerdì 16 febbraio alle ore 17.00 sotto i portici della biblioteca l’associazione MUV Matera sarà presente con il suo maxi gioco dell’Oca di Matera (La popr d Matàr) ed i propri volontari guidati da Rosalba Di Marzio, per intrattenere gli alunni delle classi 5A e 5B della scuola primaria dell’I.C. “P. G. Semeria”.

Gli studenti, In qualità di giovani lettori e utenti dell’istituzione, sensibilizzati dalle insegnanti, Giuseppina Bianco, Chiara Moliterni e Giuseppina Colazzo ne riconoscono l’impronta ed il valore culturale per il nostro territorio.

Ed allora … sappiamo tutti che la papera fa qua qua! Uniamoci e starnazziamo rumorosamente insieme, come le oche del Campidoglio, per difendere la nostra Capitale della Cultura dai barbari assedianti!

Perché questa petizione è importante

La Biblioteca Provinciale “Tommaso Stigliani” di Matera, una delle più importanti del Meridione, è a rischio chiusura. Attualmente conta circa 400.000 volumi, numerose testate di periodici, 30.000 libri rari e di pregio dal sec. XVII al XIX, 950 cinquecentine, 95 incunaboli, 100 manoscritti e 40 pergamene.

La chiusura di una biblioteca – piccola o grande che sia – rappresenta un vulnus insanabile per la comunità, in grado di provocare lacerazioni profonde nel tessuto sociale. Le biblioteche sono beni imprescindibili, patrimonio inestimabile, sono infrastrutture sociali, presidi di welfare culturale e di equità sociale, camere di compensazione per ridurre le disuguaglianze, fonti a cui attingere per accrescere le conoscenze, luoghi d’incontro e di cittadinanza attiva, presidi di prossimità in grado di incidere sul benessere e la qualità della vita di ogni cittadino.

Invitiamo tutti voi a firmare la petizione per scongiurare la chiusura della Biblioteca Provinciale “Tommaso Stigliani” di Matera. Grazie.

Firme: 28.647Prossimo obiettivo: 35.000

28.647

35.000