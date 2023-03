Pulvirenti annuncia 48 nuove assunzioni al Crob di Rionero in Vulture

“Il Crob di Rionero in Vulture assumerà 48 unità lavorative nel triennio 2023-2025“. Ad annunciarlo è il Commissario straordinario, Sabrina Pulvirenti, con una nota in cui informa che: “qualche giorno fa ha firmato una delibera per integrare e potenziare il piano triennale del fabbisogno del personale di ricerca. In particolare è prevista l’assunzione di 15 ricercatori sanitari categoria D e 5 collaboratori professionali di ricerca sanitaria (Cat. D) da impiegare a tempo indeterminato. A questi si aggiungono 25 ricercatori sanitari, categoria D, e 3 collaboratori professionali di ricerca sanitaria (sempre di cat. D), tutti a tempo a tempo determinato. Il personale a tempo indeterminato sarà assunto in maniera scaglionata a partire dal 2023 e fino al 2025. Le risorse per il reclutamento del personale a tempo determinato sono state assegnate dal Ministero della Salute e già disponibili. Mentre per il personale a tempo indeterminato il Crob procederà al reclutamento solo a seguito dell’approvazione del provvedimento da parte della Regione Basilicata, con l’onere economico gravante sui fondi del sistema sanitario regionale.”

“Adempiendo a quanto previsto dalla normativa sul riordino degli IRCCS – afferma il Commissario, Sabrina Pulvirenti- il personale sarà destinato alla Direzione Scientifica ed ai laboratori di ricerca e sarà assunto mediante procedure concorsuali espletate direttamente dal Crob, attesa la peculiarità che riveste l’acquisizione di risorse umane finalizzate al rafforzamento dell’attività scientifica che costituisce una priorità di questo Istituto”.