Pulizia in corso nell’ex pastificio e dal 25 chiusura per lavori su tratto via Cererie

Se lo sono chiesti in tanti e già da un paio di giorni : ” …Ma all’ex pastificio Padula Barilla cominciano i lavori?”, dopo aver visto all’opera piccoli e medi mezzi movimento terra. Così la sistemazione di un accesso, con una rampa, per l’ingresso dei mezzi su un versante dello stabilimento a ridosso del piazzale, servirà- da quanto abbiamo appreso da fonte attendibile- che l’area sarà interessata da interventi di pulizia. Un lavoro impegnativo. Quanto al cantiere, beh bisognerà attendere il nuovo progetto, con l’iter procedurale previsto in questi casi, con un confronto con l’Amministrazione comunale e con la città circa le possibili funzioni di pubblica utilità da accogliere e realizzare nell’ex impianto molitorio e pastaio, chiuso nel gennaio 2005 e acquistato nel 2024 nel corso di un’asta in Tribunale dalla società New Green Invest. Non resta che attendere e del resto quell’area, all’interno del rione Piccianello, non può restare senza funzioni e ruolo. Il quartiere attende il completamento di alcuni cantieri, che riprenderanno a partire dal 25 agosto. Tra questi il progetto di rigenerazione urbana nell’aiuola di piazza Marconi, attigua all’edificio scolastico, della piazzetta in corso di realizzazione in Recinto Marconi a ridosso della piazzetta del Carro Trionfale e per la riqualificazione della viabilità. Dal 25 agosto, come riporta l’ordinanza del dirigente della Polizia Locale Paolo Milillo, sarà chiusa al traffico ”fino a conclusione dei lavori” il tratto di via Cererie tra via Umbria e via Sicilia.



IL TESTO DELLA ORDINANZA

CITTA’ DI MATERA

Matera

ORDINANZA DIRIGENZIALE N°: 203/2025

Settore / Ufficio: SETTORE POLIZIA LOCALE

Oggetto: chiusura temporanea della circolazione stradale su via Cererie, tratto fra via

Umbria e via Sicilia per lavori di riqualificazione viabilità Rione Piccianello.

Il Dirigente

Vista la nota del Prot. Gen. n. 0081764/2025 del 08/08/2025, con la quale il la ditta “Fratelli

Pugliese srl” con sede in Putignano (BA) alla Via Michele Mummolo n. 44, nell’ambito dei

lavori di “Riqualificazione della Viabilità del Rione Piccianello – CIG:B0691FD6ED-CUP

I13D23000040001”, ha richiesto la chiusura al traffico veicolare di via Cererie, tratto

compreso fra via Umbria e via Sicilia, dal 25 agosto 2025 e fino a termine lavori, al fine di

effettuare il posizionamento delle tubazioni di scarico delle acque meteoriche;

Considerato che durante tutta la durata dei lavori l’impresa dovrà provvedere all’apposizione

di tutta la segnaletica necessaria così come previsto dal Decreto del 10.07.2002 del

Ministero dell’Infrastrutture e dei Trasporti “Disciplinare Tecnico relativo agli schemi

segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo

che fissa nuove disposizioni per l’apertura di cantieri di lavoro su strade;

Visto il Decreto 22 gennaio 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali recanti i

“Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione

della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di

traffico veicolare”;

Ritenuto che al fine di garantire l’esecuzione dei lavori oltre che garantire la sicurezza

stradale, si rende necessaria la chiusura temporanea alla circolazione veicolare del tratto di

strada di via Cererie, compreso fra via Umbria e via Sicilia;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 21 del C.d.S. emanato con D.Lgs. n.285/1992 e ss.mm.ii;

Documento di Consultazione

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R.

n.495/1992;

Visto il D.Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);

ORDINA

per i motivi in premessa e secondo segnaletica provvisoria, dal giorno 25 agosto 2025 e fino

a termine dei lavori:

v la chiusura temporanea al traffico veicolare di via Cererie, tratto compreso fra via Umbria e

via Sicilia, eccetto i mezzi della ditta esecutrice dei lavori.



DISPONE che:

1. la ditta esecutrice dei lavori dovrà installare tutta la segnaletica necessaria, conforme al

vigente Codice della Strada e al relativo Regolamento di Esecuzione con predisposizione di

preavvisi “Via CERERIE – Strada Chiusa al Traffico-”, posizionati ad ogni intersezione utile

che adduce al tratto di strada interessato dai lavori, in modo tale che sia percepibile agli

utenti della strada al fine di non creare confusione e/o intasamenti al flusso della circolazione

stradale, nonché segnalare opportunamente i percorsi alternativi come da planimetria

allegata;

2. Il gestore del T.P.U. è autorizzato temporaneamente alla variazione di percorso;

3. dovrà essere garantito, in ogni caso, il transito pedonale con la creazione di percorsi

protetti.

4. tutti gli oneri relativi alla sicurezza del cantiere e alle cautele necessarie onde evitare danni

a persone e/o cose restano a carico della stessa Impresa;

5. la ditta incaricata dei lavori dovrà porre in essere tutte le opere necessarie a garantire la

pubblica e privata incolumità;

6. la suddetta segnaletica stradale dovrà essere collocata così come codificato dal D.M. 10

luglio 2002 “Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di

strada, da adottare per il Segnalamento temporaneo”;

7. la ditta esecutrice dei lavori è tenuta a provvedere alla continua sorveglianza del cantiere e

al tempestivo ripristino, anche notturno, di eventuali danneggiamenti o malfunzionamenti dei

dispositivi segnaletici luminosi;

8. la stessa impresa dovrà provvedere a fine operazioni al completo ripristino della

segnaletica stradale verticale ed orizzontale preesistente qualora danneggiata;

9. salvo quanto previsto nei punti precedenti la ditta incaricata dei lavori in parola è tenuta a

rendere transitabile la strada che dovrà essere libera da segnali stradali, impedimenti e/o

ingombri a termine dei lavori;

10.la ditta esecutrice dei lavori dovrà inoltre provvedere, a proprie spese, all’acquisizione

delle autorizzazioni previste per legge nel rispetto delle prescrizioni imposte dagli organi di

controllo e all’assunzione di qualsiasi responsabilità connessa all’esecuzione dei lavori,

tenendo sollevata ed indenne questa Amministrazione da ogni responsabilità civile e penale

per danni causati a persone o cose che potrebbero derivare in connessione e/o in

dipendenza dei lavori.

11. che la suddetta impresa dovrà salvaguardare gli interessi di terzi, esentando

l’Amministrazione Comunale, i suoi Funzionari e Tecnici da qualsiasi responsabilità civile e

penale per danni arrecati a terzi e a cose in dipendenza di difetto o inefficienza della

Documento di Consultazione

segnaletica.

Gli Operatori del Servizio di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui

all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l’esatta

osservanza della presente ordinanza.

A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni

ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione del Codice del

processo amministrativo, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla

pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata.

In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

La presente ordinanza è valida ai soli fini della circolazione stradale.

Matera, 21/08/2025

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 )

Il Dirigente

PAOLO MILILLO