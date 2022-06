Pulcinella in preghiera sulla tomba di Eustachio Paolicelli

Come i grani di un rosario gli accerrani, e in particolare il maestro Michele De Chiara insieme ad Aniello Passero, hanno portato la maschera popolare di ”Pulcinella” sulla tomba del maestro materano Eustachio Paolicelli, che riposa nella città campana. Un legame mai interrotto per quanto fatto e lasciato in vita da Paolicelli per la cultura e le attività sociali e solidali, realizzate negli anni. Commosso per questa testimonianza di affetto è suo fratello Nunzio Paolicelli, il maestro ”Pappaioll”, devoto dei Santo Patroni di Matera e che portano con sè il ricordo per suo fratello che lo formò alla musica e che gli ha fatto toccare con mano cosa significa altruismo e solidarietà. E grazie al sorriso,a volte triste, di Pulcinella si rafforza il legame tra Acerra e Matera nel segno di Eustachio, che realizzò un museo dedicato al simbolo della creatività e dell’irriverenza napoletana

IL POST DA ”COSE ACERRANE”