Pugliesi le nuove funzionarie alla Questura di Matera. Buon lavoro

Preparate, con un curriculum al top e pronte a lavorare presso la Questura di Matera. A riceverle il questore Davide Della Cioppa. Si tratta delle giovani commmissarie di Polizia Maria Paola Minervini di Terlizzi e di Federica Favuzzi di Molfetta. Benvenute e buon lavoro.

IL COMUNICATO STAMPA

Matera: assegnazione di funzionari della Polizia di Stato

Questa mattina il Questore della Provincia di Matera, dr. Davide Della Cioppa, ha accolto i nuovi funzionari che, al termine del 114° Corso di formazione per Commissari della Polizia di Stato svolto presso la Scuola Superiore di Polizia di Roma, sono stati assegnati alla locale Questura.

Il Commissario Dr.ssa Maria Paola Minervini, nata a Terlizzi (BA) nel 1997, ha conseguito, nel giugno 2020, la laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Trento, con la votazione di 110/110 e lode. Dal luglio 2020 al gennaio 2022, ha svolto il tirocinio ex art. 73 D.L. 69/2013 presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani e, nel 2022, ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense. Dal febbraio 2022 al giugno 2025 ha lavorato presso il Tribunale di Bari come Funzionario Addetto all’Ufficio per il Processo. Vincitrice del concorso per Commissari della Polizia di Stato, ha frequentato il 114º corso di formazione presso la Scuola Superiore di Polizia, conseguendo il Master di II livello in Organizzazione, Management Pubblico e Leadership nella Pubblica Sicurezza.

Il Commissario dott.ssa Federica Favuzzi, nata a Molfetta nel 1996, ha conseguito nell’ottobre del 2020 la laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’università degli studi di Bari “Aldo Moro”, con la votazione di 110/110 e lode. Da novembre 2020 a Maggio 2022 ha svolto il tirocinio ex art. 73 DL. 69/2013 presso la Procura della Repubblica presso il tribunale di Trani e conseguito l’abilitazione alla professione forense nel settembre del 2023.

Da giugno 2023 a maggio 2024 ha prestato servizio presso la Corte d’appello penale di Venezia come funzionario addetto all’ufficio per il processo. Vincitrice del concorso per Commissari della Polizia di Stato, ha frequentato il 114º corso di formazione presso la Scuola Superiore di Polizia, conseguendo il Master di II livello in Organizzazione, Management Pubblico e Leadership nella Pubblica Sicurezza.

Ai funzionari neo assegnati vanno gli auguri del Questore, dei Funzionari e dei collaboratori tutti della Polizia di Stato della Provincia di Matera.



L’APPREZZAMENTO DELL’UGL DI MATERA

Polizia di Stato, nuovi funzionari alla Questura di Matera. UGL: “più sicurezza, legalità e presidio del territorio per difendere cittadini, famiglie e lavoro”.

Pino Giordano (UGL Matera): “Un segnale importante per rafforzare la presenza dello Stato e il contrasto a criminalità, illegalità e caporalato”.

L’UGL Matera esprime soddisfazione per l’arrivo di nuovi funzionari e personale presso la Questura di Matera, un rafforzamento degli organici che contribuirà ad accrescere l’efficacia dell’azione della Polizia di Stato sul territorio provinciale, a tutela della sicurezza dei cittadini, delle famiglie, delle attività produttive e dei lavoratori. In un contesto in cui è sempre più necessario contrastare criminalità, illegalità, sfruttamento del lavoro e caporalato, la presenza delle Forze dell’Ordine rappresenta un presidio fondamentale di legalità e di vicinanza ai cittadini, garantendo controllo del territorio, prevenzione e tutela della convivenza civile.

“Più uomini, più donne in divisa, più mezzi e maggiori risorse per le Forze di Polizia significano più sicurezza e più libertà per i cittadini onesti. Lo Stato deve essere sempre più presente sul territorio per difendere la legalità, tutelare il lavoro regolare e garantire alle famiglie di vivere serenamente nelle proprie comunità. Chi vive, lavora, vuole investire e sceglie di venire nel nostro territorio deve farlo nel pieno rispetto delle leggi, dei valori e delle regole dello Stato italiano”, dichiara il Segretario Provinciale dell’UGL Matera, Pino Giordano.

“Un ringraziamento va al Questore della Provincia di Matera, dott. Davide Della Cioppa, per l’attenzione riservata alle esigenze del territorio e per il costante impegno nel garantire un’efficace azione di sicurezza e di tutela della legalità. Particolare apprezzamento viene espresso per l’arrivo delle nuove Commissarie della Polizia di Stato, Maria Paola Minervini e Federica Favuzzi, entrambe laureate in Giurisprudenza con il massimo dei voti, vincitrici del concorso per Commissari e formate presso la Scuola Superiore di Polizia, dove hanno conseguito il Master in Organizzazione, Management Pubblico e Leadership nella Pubblica Sicurezza. Professioniste qualificate che metteranno competenze e spirito di servizio a disposizione della comunità materana.

Alle neo Commissarie e a tutto il personale assegnato alla Questura giungano gli auguri di buon lavoro dell’UGL Matera. L’UGL auspica che questo importante rafforzamento rappresenti soltanto un primo passo e che possano arrivare ulteriori uomini, donne, mezzi e risorse per le Forze dell’Ordine, affinché Matera e l’intera provincia possano contare su una presenza sempre più capillare dello Stato, capace di garantire sicurezza, contrastare ogni forma di illegalità e far sentire i cittadini pienamente tutelati nelle proprie case, nei quartieri, nei luoghi di lavoro e nelle comunità. Investire nella sicurezza – conclude Giordano – significa investire nel futuro, nella legalità, nella tutela delle famiglie, nella difesa del lavoro e nella crescita sana del territorio. Solo con uno Stato forte, presente e autorevole si possono garantire ordine, rispetto delle regole e una migliore qualità della vita per tutti”.

Matera, 24 giugno 2026