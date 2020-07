L’erba del vicino è migliore? Certo. E quanto a programmazione, organizzazione, capacità decisionali e promozione non c’è paragone. Lo abbiamo visto con i collegamenti e le puntuali puntate di operatori, consorzi di operatori, gruppi di associazione locali e via elencando nell’anno di Matera capitale europea della cultura 2019 e hanno sfruttato al meglio quella opportunità. Quando c’è cultura di impresa e dinamismo i risultati vengono anche quando si devono fare i conti con le restrizioni della epidemia da virus a corona. Se la Puglia ha riattivato per prima le due navette di competenza dall’aeroporto di Bari fino a Matera, lungo la statale 96 realizzata (non dimentichiamolo) da Anas Puglia, una precisa e concreta volontà di ripresa c’è. Il concetto è quello di far girare l’economia, ma con progetti, slogan e storie efficaci. Ne abbiamo selezionato alcuni da Pugliapromozione e dintorni, con l’avvio della campagna Puglia riparti dalla meraviglia, che puo’ fare la differenza, presentata a Bari, e con un budget da 2 milioni di euro Puglia Promozione e la Regione danno il via a una campagna da due milioni di euro per rilanciare e far ripartire la Puglia.

Ma ci ha anche colpito la proposta in 4 escursioni della vicina Ginosa (Taranto). Buona visione, lettura e fateli vedere a quanti dalle nostre parti blaterano su webinar o soliloqui social di turismo di prossimità e di ‘quello che si potrebbe fare”. Lavoro di rete? Pochi segnali. Siamo a luglio. Forse a settembre. Magari in campagna elettorale, come è prassi dalle nostre parti. Il mercato delle vacanze, quello strutturato, e che non affida nulla al caso e nemmeno alle pedalate assistite marcia ad altre velocità.

Lo spot Puglia riparti dalla meraviglia



E quella della vicina Ginosa (Taranto)



Ginosa protagonista grazie a Tertiam Viaggi che, con il supporto di Puglia 365 e WeAreinPuglia, presenta “ITINERARI AUTENTICI – #RipartiDallaMeraviglia”, 25 e 26 Luglio 2020 🌻

📌Un weekend di 4 #escursioni per grandi e piccini alla scoperta della storia, i luoghi e i gusti di #Ginosa.

⚠️Prenota la tua escursione ai seguenti #link:

👨🏻‍🌾WALK WITH THE SHEPHERD – Passeggiata col pastore

https://www.facebook.com/events/657421644850052

🌾SPIRIT OF PLACES – Lo spirito dei luoghi

https://www.facebook.com/events/302874324393956

🚴‍♂️🍷BIKE&WINE – Bici e vino

https://www.facebook.com/events/305131850629223

🐎HORSE RIDE – Passeggiata a cavallo

https://www.facebook.com/events/318769909501657