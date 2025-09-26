Puglia in piazza a Grottaglie: No al riarmo! Fermiamo il genocidio a Gaza!

Sabato 27 settembre quanti credono che occorre, comunque, non restare inermi davanti allo stillicidio di vittime innocenti dei bombardamenti israeliani a Gaza e in Cisgiordania o per la carenza di viveri, difficoltà o impossibilità a curarsi, o nell’attesa che la missione umanitaria di Flotilla non subisca un esisto infausto, non possono che scendere in piazza a Grottaglie (Taranto) per chiedere a gran voce la pace, fermare il genocidio e uno stop al riarmo. Una manifestazione di militanza pacifista e democratica che chiama a raccolta non solo associazioni, partiti e cittadini pugliesi, ma anche di altre regioni. E’ una fase di una guerra partita e alimentata da strategie di geopolitica internazionale,con tanti silenzi e assensi, asservimenti di governi di diversa connotazione politica ”allineati e coperti” che stanno contribuendo a minare le radici della democrazia. L’Italia e l’Unione Europea continuano a non avere alcun potere decisionale, pronte a ratificare una deleteria corsa al riarmo per una committenza ”a stelle e a strisce” che deve fare business. E le iniziative di pace, sbandierate con tanta ipocrisia dal Medio Oriente all’Ucraina? Un motivo in più per sostenere la protesta di Grottaglie.



IL COMUNICATO STAMPA

Il 27 Settembre percorreremo in corteo la strada che da Grottaglie porta fino allo stabilimento Leonardo. Lo faremo con la giusta rabbia di chi lotta convintamente contro un massacro quotidiano, iniziato ben prima del 7 ottobre; lo faremo con la sacrosanta rabbia di chi ritiene incrollabile il sostegno alla lotta e alla resistenza delle donne, degli uomini, dei bambini e delle bambine palestinesi; lo faremo con la necessaria rabbia di chi si oppone alle politiche di riarmo e di chi rifiuta la condanna ad un futuro di morte, di dominio e di prevaricazione; lo faremo con la determinazione di un territorio, la Puglia, che non vuole stare al centro di un complesso produttivo che vuole trasformarla in un avamposto strategico-militare.

Siamo tante e tanti a condividere il disgusto per le azioni terroriste di Israele che ammazza, affama, asseta migliaia di innocenti con l’intenzione di eliminare un intero popolo. Ci mobiliteremo attraverso un fronte comune di lotta per ribadire la nostra solidarietà ai Palestinesi e alla loro resistenza, perché sappiamo che è questa la parte giusta della Storia.

L’iniziativa di sabato vedrà la partecipazione di associazioni, organizzazioni, coordinamenti, scolaresche e singoli individui provenienti da tutta la Puglia, che muovendo uniti in corteo da Grottaglie, giungeranno alle porte dello stabilimento Leonardo, per dire No alle politiche di riarmo, NO all’aumento delle spese militari e NO all’invio di armi che servono ad Israele per cancellare un intero popolo. Diciamo SI alla solidarietà internazionale che in queste ore sta viaggiando coraggiosamente in mare per bloccare l’assedio Israeliano, siamo al fianco della Global Sumud Flottiglia!



Questa iniziativa ha un’anima militante che si unisce al percorso di lotta intrapreso da altri comitati del territorio (Bari, Martina Franca, Ceglie, Taranto, Brindisi, Carosino) non perdendo mai di vista il confronto con i lavoratori e con le organizzazioni sindacali e cercando di costruire un’unione solidale con e per la popolazione palestinese.

L’intento comune è sempre stato quello di interrompere l’intollerabile genocidio in corso e di alzare il livello della mobilitazione, soprattutto nei territori sensibili. Proprio per questa ragione, l’obiettivo di questa mobilitazione è l’azienda Leonardo, complice di produzione e vendita di armi direttamente utilizzate da Israele per perpetrare il genocidio della popolazione palestinese.



Leonardo SpA, come documentato dalla relatrice speciale ONU Francesca Albanese, è infatti fra i principali partners del governo di Israele. Di fronte al massacro quotidiano di bambini, donne e uomini civili e disarmati è fondamentale che la società civile ed i lavoratori – insieme – si mobilitino per fermare i piani genocidiari dei criminali di guerra israeliani, interrompendo qualsiasi collaborazione economica, politica, militare e culturale con il governo israeliano.

Il combinato disposto delle politiche di riarmo europee unite all’aumento delle spese militari dei paesi aderenti alla NATO, inoltre, stanno procurando profitti miliardari alle imprese di armamenti mentre le principali componenti dello stato sociale si stanno sgretolando in nome della preparazione ad una economia di guerra.

Non possiamo accettare che nel nostro territorio si producano strumenti di morte o di dominio. Non possiamo accettare che amici, parenti, conoscenti, figli siano ingranaggi di un sistema che vede nella violenza e nella distruzione un’opportunità per ridare respiro a un sistema economico in crisi.

No al riarmo! Fermiamo il genocidio a Gaza!

