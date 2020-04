Altro che turismo di prossimità. Paradossale… Ma è così. La Puglia da oggi 29 aprile ha anticipato rispetto alla data del 4 maggio , ed è tanto, una serie di facilitazioni a favore di bar, ristoranti, pizzerie per cibi e piatti a domicilio, in attesa della liberalizzazione in sicurezza dal 1 giugno . Paradossale perchè la situazione della Puglia è largamente diversa da quella della Basilicata, che avrebbe potuto permettersi di fare altrettanto e qualcosa in più. E Matera, che era resta Terra d’Otranto, purtroppo deve attendere ancora, ma senza farsi tante illusioni, con la protesta comprensibile e condivisibile degli operatori economici che consegnano le chiavi al sindaco, perchè ”se non si lavora non si mangia” . E ne abbiamo avuto conferma nella serata di mercoledì 28 aprile con la protesta silenziosa, ma con tanta rabbia dentro, attuata in città e in altri centri del Materano. Attività aperte intorno alle 21.00, luci accese, tavolini apparecchiati in strada per ” Risorgiamo Italia”, la manifestazione promossa dal Movimento imprese Ospitalità, per protestare contro le modalità di apertura decise dal Governo che ”porteranno a un fallimento sicuro”. E già perchè le norme sul distanziamento ridurranno drasticamente i posti a sedere, con un danno economico notevole, senza dimenticare le modalità di sicurezza che destano perplessità. E andare in pizzeria, al ristorante – ricordiamolo- è un momento di convivialità. Piccole imprese,pertanto, penalizzate (non dimentichiamo tasse e imposte in scadenza, canoni di locazione, investimenti depauperati)con ripercussioni sull’occupazione . Senza dimenticare che gli operatori economici materani , dopo la cerimonia di chiusura dell’anno da capitale europea della cultura, hanno visto drasticamente calare il volume di affari. Un silenzio assordante e tante promesse, chiacchiere, diciamola tutta, aggravato dalla chiusura forzata dall’emergenza Coronavirus. La protesta di Risorgiamo Italia, avvenuta senza il supporto ufficiale delle associazioni di categoria, (non abbiamo ricevuto comunicati di sostegno ), avrà senz’altro ripercussioni sulle attività e con gli operatori che chiedono alla politica di guardare a un settore che è tanta parte dell’economia e dell’offerta turistica del BelPaese. Serve sedersi a tavola… e rivedere disposizioni che rischiano di far chiudere e per sempre attività tirate sù con tanti sacrifici, debiti, che hanno creato e vogliono creare ancora occupazione e crescita. Ma così come stanno le cose la prospettiva è una sola: consegnare le chiavi, e non solo simbolicamente, ai sindaci e al Governo. E adesso fate voi…E’ così che si vuol far risorgere l’Italia? Le nozze, riporta un antico adagio, con i fichi secchi non si possono fare.