Pubblicità negativa da Israele su Matera e Puglia? Occhio al blogger…

E lo ha fatto con puntiglio, professionalità e tanta attenzione il collega e giovane concittadino Gennaro Tortorelli,che nel servizio pubblicato su L’Espresso, https://lespresso.it/c/attualita/2025/10/8/propaganda-recensioni-negative-contro-locali-pugliesi-lucani-matera-monopoli-locorotondo-bari-bandiere-palestinesi/57476, ha rispedito al mittente pezzo per pezzo quanto erroneamente asserito dal Paese della Stella David, dove una parte attende che finisca la guerra-genocidio a Gaza e il ritorno degli ostaggi e delle salme custoditi da Hamas, dopo l’assalto del 7 ottobre 2023, mentre un’altra spinge perché si completi il progetto del leader Benjamin Netanyahu e dei gruppi integralisti e ortodossi della “grande terra” di Israele… Ma ci sono anche i turisti che arrivano dalle nostre parti, sempre ben accetti e con la consueta accoglienza delle nostre genti. Il clima non è dei migliori per via delle manifestazioni di piazza pro Palestina, relative all’eccidio in corso sui civili , penalizzati da carestie e assenza di cure mediche, e con le missioni delle ”Flotilla” stroncate in acque internazionali dalla marina di Israele. Con tutto quello che ne è seguito con detenzioni illegali, trattamento da ”terroristi” , processi farsa ed espulsioni. Tutto questo, ed è bene, ricordarlo con il palese imbarazzo del nostro Governo, che ha fatto ben poco per la pace, e totalmente schiacciato o con un ”silenzio assenso” sulle posizione israeliane e statunitensi. A Matera, bandiere palestinesi, e il Tam di via Ridola e non solo da evitare? Beh. Al blogger di turno, che ha fatto disinformazione e per motivi precisi, è bene ricordare le preoccupazioni mostrate in Parlamento dal ministro degli Interni Matteo Piantedosi circa l’aumento dell’antisemitismo. Servirebbe un ”mea culpa” sui comportamenti evidenti del governo israeliano e di quanti lo hanno assecondato facendo finta di nulla o quasi. Dagli Stati Uniti all’Unione Europea all’Italia nessuna sanzione, rispetto alle venti contro la Russia per la guerra in casa con l’Ucraina. Gennaro, ti toccherà ritornare sull’argomento… La Matera, città della pace e dei diritti umani,accoglie tutti e senza pregiudizio alcuno. Anche i turisti israeliani. Con l’auspicio che il loro numero possa aumentare nel 2026, quando la Città dei Sassi, sarà capitale mediterranea della cultura e del dialogo con Tetuan ( Marocco)

