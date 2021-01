Le iniziative, gli incontri , le storie dei lucani sparsi per il mondo sono oggi racchiuse in un libro “ALMANACCO LUCANO – Storia e Storie dei Lucani nel Mondo” che è frutto di un’azione programmata dal Circolo dei Lucani a Bologna nelle iniziative previste dal Programma Annuale dei Lucani nel Mondo anno 2019/2020 e che verrà inviato gratuitamente alle singole Associazione dei Lucani nel Mondo.

Alla redazione del testo a firma della giornalista Raffaella Bisceglia ha collaborato attivamente il Centro Studi Internazionali Lucani nel Mondo, con la prefazione di Luigi Scaglione(Presidente) e con la redazione dei testi, la ricerca dei documenti storici citati in appendice, le relazioni pubbliche in occasioni promosse negli anni scorsi, dati sul fenomeno migratorio (Fondazione Migrantes), elementi fotografici.

Nel testo vengono riportate diverse riflessioni e contestualmente l’intero quadro del sistema emigratorio lucano e nazionale.

Il Centro Studi, che non ha scopo di lucro, vuole contribuire alla realizzazione di obiettivi di progresso culturale e civile ed in particolare promuovere ed attuare studi, ricerche e formazione professionale in campo giuridico, economico, sociale e politico sia nazionale che internazionale ed attività di studi e documentazione per la cultura giovanile con il fenomeno della migrazione studentesca e lavorativa, organismo di ricerca ai sensi della disciplina dell’UE C323/1 del 30 dicembre 2006.