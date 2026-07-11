Pubblicato il Decreto per le immissioni in ruolo dei Docenti 2026/2027. 46.642 i posti disponibili (579 in Basilicata)

Con il Decreto Ministeriale n. 136 del 10 luglio 2026 , il Ministero dell’istruzione e del merito (MIM) ha autorizzato 46.642 assunzioni a tempo indeterminato di personale docente nella scuola d’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, per l’anno scolastico 2026 – 2027. In base a quanto indicato nell’Allegato B di tale DM , il contingente autorizzato è così suddiviso a livello regionale: Abruzzo – 552 posti; Basilicata – 579 posti; Calabria – 1.234 posti; Campania – 2.721 posti; Emilia Romagna – 3.357 posti; Friuli Venezia Giulia – 1.097 posti; Lazio – 4.454 posti; Liguria – 1.369 posti; Lombardia – 12.129 posti; Marche – 770 posti; Molise – 185 posti; Piemonte – 4.397 posti; Puglia – 2.410 posti; Sardegna – 1.432 posti; Sicilia – 1.979 posti; Toscana – 2.434 posti; Umbria – 449 posti; Veneto – 5.094 posti. Le assunzioni saranno effettuate sui posti vacanti e disponibili dopo le operazioni di mobilità, nel limite del contingente autorizzato a livello regionale e gli Uffici Scolastici Regionali (USR) gestiranno le procedure di nomina seguendo le istruzioni operative contenute nell’Allegato A del medesimo DM. “Anche per il 2026/2027 resta confermato il tradizionale criterio di ripartizione delle assunzioni: 50% dei posti sarà assegnato alle graduatorie di merito (GM) dei concorsi per docenti; il restante 50% sarà destinato alle graduatorie ad esaurimento (GAE). Ricordiamo inoltre che, quest’anno, per le nomine in ruolo potranno essere utilizzate anche i nuovi elenchi regionali dei docenti. Inoltre, per i posti di sostegno, si potrà fare ricorso alla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS). Qualora una delle due graduatorie non disponga di aspiranti sufficienti, i posti residui saranno attribuiti all’altra graduatoria secondo le disposizioni vigenti. Nel caso in cui alcune graduatorie risultino esaurite, gli USR potranno effettuare compensazioni tra classi di concorso e tipologie di posto, fermo restando il limite complessivo dei posti assegnati a ciascuna regione. Per quanto riguarda le immissioni in ruolo a valere sulle graduatorie concorsuali, seguiranno il seguente ordine:

– per la scuola dell’infanzia e primaria vincitori del concorso ordinario 2016;

graduatorie della procedura straordinaria 2018 e fascia aggiuntiva;

vincitori del concorso ordinario 2020;

vincitori del concorso PNRR1 (DDG 2576/2023);

vincitori del concorso PNRR2 (DDG 3060/2024);

vincitori del concorso PNRR3 (DDG 2938/2025);

idonei del 30% dei concorsi PNRR;

idonei del concorso ordinario 2020;

elenchi regionali;

– per la scuola secondaria vincitori dei concorsi 2016 e 2018;

vincitori del concorso straordinario 2020;

vincitori del concorso ordinario 2020;

vincitori dei concorsi PNRR1, PNRR2 e PNRR3;

idonei del 30% dei concorsi PNRR;

idonei del concorso ordinario 2020;

idonei del concorso straordinario 2020;

elenchi regionali.

Per i posti di sostegno, dopo le immissioni in ruolo ordinarie, potranno essere effettuate le assunzioni finalizzate al ruolo dalle GPS sostegno di prima fascia e, successivamente, tramite la procedura della mini call veloce.

LE SCADENZE DELLE OPERAZIONI stabilite nel DM: Per i posti comuni, le operazioni di attribuzione della sede ai destinatari di contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato finalizzato al ruolo dovranno concludersi entro il 30 luglio 2026. Per il sostegno: le immissioni in ruolo ordinarie dovranno concludersi entro il 30 luglio 2026; le procedure da GPS sostegno prima fascia si svolgeranno dal 31 luglio con conclusione degli scorrimenti entro il 13 agosto 2026; la procedura di mini call veloce dovrà terminare entro il 21 agosto 2026.

I docenti destinatari di una proposta di assunzione dovranno accettare espressamente la sede assegnata entro 5 giorni dalla comunicazione. Nel caso di assegnazione effettuata a partire dal 28 agosto, l’accettazione dovrà comunque avvenire entro il 1° settembre 2026. La mancata accettazione nei termini previsti equivale a rinuncia, comporta la decadenza dalla nomina e la cancellazione dalla relativa graduatoria. L’accettazione della sede comporta inoltre l’impossibilità di partecipare alle procedure di attribuzione delle supplenze per lo stesso anno scolastico.

ASSUNZIONE DEI DOCENTI NON ABILITATI: “Il Decreto disciplina anche il reclutamento dei candidati vincitori dei concorsi PNRR privi di abilitazione. Gli aspiranti non abilitati individuati per l’assunzione sottoscrivono un contratto a tempo determinato e devono conseguire l’abilitazione entro i termini previsti dalla normativa. Chi risulta già in possesso dell’abilitazione al momento della stipula del contratto viene assunto direttamente a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2026.”

(Fonte: TiConsiglio un lavoro -articolo di Angela Velasquez)