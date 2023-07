Pubblicata la gara per il nuovo hospice dell’ospedale San Carlo

“E’ stata pubblicata sul portale della Stazione unica appaltante della Regione Basilicata (Sua-RB ) la procedura telematica aperta per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un edificio da adibire a centro per le cure palliative-hospice nell’area prospiciente il padiglione “E” dell’ospedale San Carlo di Potenza. L’indizione della gara è stata resa possibile con l’approvazione da parte della giunta regionale, nella seduta del 23 giugno, di un nuovo quadro economico e di una nuova scheda dell’intervento, che prevede l’utilizzo di risorse dell’asse 7 “inclusione sociale” del programma operativo complementare Basilicata 2014-2020 a modifica e integrazione di una prima parziale ammissione a finanziamento nel 2019.” E’ quanto si legge in una nota della Regione Basilicata in cui si speciofica che: “L’intervento approvato, come si evince dalla scheda progettuale, nasce dall’esigenza di realizzare nell’ambito del plesso ospedaliero “San Carlo” di Potenza una nuova struttura per l’allocazione del centro per cure palliative-Hospice che garantisca un miglior livello di comfort e di privacy, rispetto all’attuale reparto ubicato al quinto piano del padiglione “E”, che, considerate le ridotte dimensioni (circa 650 metri quadrati), non permette di attuare una corretta articolazione funzionale. Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo edificio da ubicare in posizione indipendente nell’area antistante il padiglione “E” con collegamento all’ospedale attraverso un apposito percorso interno. Tale ubicazione consentirà la realizzazione di un corpo di fabbrica totalmente immerso nel verde, strutturalmente autonomo dal resto del nosocomio, ma allo stesso tempo collegato ad esso sia dal punto di vista funzionale che impiantistico. Il progetto proposto pone particolare attenzione alle camere di degenza che saranno tutte singole e dotate dei comfort necessari per garantire un ambiente “familiare” con possibilità di permanenza dei parenti in totale privacy e a stretto contatto con il paziente affiancandolo in attività giornaliere di vita quotidiana; inoltre, le camere saranno dotate di un terrazzo con un piccolo giardino privato. Allo stesso modo particolare attenzione è stata rivolta alla progettazione dei luoghi comuni, ovvero gli spazi dedicati alle diverse necessità dei pazienti e delle loro famiglie, parte integrante della presa in carico e della cura. L’importo posto a base di gara è pari a 7.567.743,96 euro con scadenza del termine per la presentazione delle offerte fissato alle ore 12 del 6 settembre 2023.“

“Lo scopo del progetto è soprattutto quello di offrire ad una utenza, già gravata da elevati livelli di sofferenza, il ‘luogo migliore possibile’. Il nuovo hospice – commentano il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, e l’assessore alla Salute, Francesco Fanelli – assicurerà agli ospiti e ai loro familiari, l’assistenza necessaria nel rispetto della dignità e dell’autonomia della persona in un momento così delicato, nella fase avanzata della malattia, quando le terapie e i percorsi assistenziali a disposizione non sono più percorribili. Un ringraziamento va alla Direzione generale della Sua-RB, alla Direzione Politiche della persona, all’Autorità di Gestione del Po Fesr Basilicata e all’Azienda Ospedaliera San Carlo per il lavoro sinergico che ha portato in tempi brevi alla pubblicazione della gara”.