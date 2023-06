Pubblicata graduatoria concorso per nuovi infermieri, ora si assuma rapidamente

«Si è concluso il concorso unico regionale per l’assunzione di nuovi infermieri in Basilicata, ora si proceda velocemente con l’immissione in ruolo dei candidati vincitori». A chiederlo è il segretario del comparto sanità della Cisl Fp Pierangelo Galasso che segnala anche l’avvenuta pubblicazione della graduatoria finale dello stesso concorso. «La Cisl Fp ringrazia la commissione e il responsabile del procedimento per il lavoro svolto. Ora si proceda con una rapidissima immissione in ruolo dei candidati per sanare le gravi carenze di personale infermieristico nelle diverse aziende sanitarie della nostra regione nella consapevolezza che per un reale rilancio della sanità lucana è fondamentale il potenziamento degli organici. La stagione dei concorsi che si è aperta in Basilicata dopo anni di attesa è un segnale che va nella direzione che la Cisl Fp ha tracciato da tempo e che la Regione ha scelto responsabilmente di seguire».

Soddisfazione è espressa anche dal segretario Confederale Confsal Matera Marco Bigherati e dal Segretario Giovanni Sciannarella della federazione Fials Matera che in una nota scrivono: “Dopo una lunga attesa finalmente il percorso per il reclutamento di 142 infermieri categoria D è arrivato a compimento con la pubblicazione della graduatoria finale di merito. Ora si proceda velocemente allo scorrimento della graduatoria ed alle assunzioni che, nel periodo delicato che stiamo vivendo a causa dell’emergenza per la carenza di personale, sono fondamentali per colmare i vuoti in organico ed evitare la paralisi della sanità pubblica lucana.

Oggi è un bel giorno per la nostra Basilicata, soprattutto per tutti i professionisti infermieri. Occorre ricordare che senza queste figure gli ospedali non avrebbero la forza di restare in piedi ma soprattutto che questa categoria è al limite non solo dal punto di vista fisico ma soprattutto psicologico. Ringraziamo l’assessore regionale alla Salute e il governo regionale per aver espletato questo concorso in vista anche delle ferie estive, così da permettere il giusto riposo ai professionisti stremati in questi duri anni nelle corsie dei nostri ospedali.”