In questo momento difficilisssimo per il Paese in cui tutti (o quasi) sono costretti a stare in casa per contribuire a non offrire gambe e corpi al virus di proliferare, un ruolo determinante (accanto a quello degli operatori sanitari, delle forze dell’ordine e di tutti coloro che con il loro lavoro assicurano che si possa andare avanti) è costituito dal lavoro dei giornalisti.

Giornalisti che a differenza dei leoni da tastiera sono tenuti al rispetto di precise regole deontologiche che assicurano una corretta informazione ai cittadini. Regole a cui sono obbligati anche quando scrivono o si esprimono al di fuori del proprio lavoro, come ad esempio sui propri profili social.

Spesso purtroppo ciò non accade e l’Ordine dei Giornalisti interviene mediante segnalazione dei casi di cui viene a conoscenza alle apposite Commissioni di disciplina.

In questo frangente di emergenza covid19 è capitato che si sia esagerato nella pubblicazione di dati sensibili relativi a cittadini colpiti dal virus e/o loro parenti al punto da renderli individuabili anche nel caso in cui non si trattava di persone ricoprenti incarichi pubblici. E questo non va bene.

Ciò ha provocato una segnalazione del garante della privacy e una lettera che il Presidente dell’Ordine dei giornalisti di Basilicata -Mimmo Sammartino ha inteso inviare ai propri iscritti.

“Una informazione corretta, capace di distinguersi dal pettegolezzo e dal ciarpame –scrive Sammartino tra le altre cose– che affolla la rete, si distingue per la capacità di dare notizie veritiere ed essenziali, senza cedere allo “spettacolo del dolore”. Tenendo fermo il rispetto della dignità delle persone. È questo che differenzia il giornalismo dal resto.”

Che fa il paio con quello che scrive-tra l’altro- il Garante della Privacy ” Anche in una situazione di emergenza quale quella attuale, in cui l’informazione mostra tutte le sue caratteristiche di servizio indispensabile per la collettività, non possono essere disattese alcune garanzie a tutela della riservatezza e della dignità delle persone colpite dalla malattia contenute nella normativa vigente e nelle Regole deontologiche relative all’attività giornalistica.

Si ritiene pertanto doveroso richiamare l’attenzione di tutti gli operatori dell’informazione al rispetto del requisito dell’”essenzialità” delle notizie che vengono fornite, astenendosi dal riportare i dati personali dei malati che non rivestono ruoli pubblici, per questi ultimi nella misura in cui la conoscenza della positività assuma rilievo in ragione del ruolo svolto.”

Ma ecco a seguire il testo della nota di Sammartino:

“Cari colleghi,

il ruolo dell’informazione, in un momento difficile come quello che stiamo vivendo, è essenziale ed è meritevole ciò che i tanti colleghi sul campo stanno facendo.

Ciò detto, è accaduto che siano stati diffusi dati e generalità di vittime dell’epidemia (anche quando non si trattava di figure ricoprenti responsabilità pubbliche), rendendo talvolta identificabili persino loro familiari in cura.

È evidente che rendere riconoscibili persone ammalate (o anche decedute a causa della malattia) costituisca una evidente violazione di principi deontologici, come segnala, tra l’altro, anche il Garante della Privacy in una nota (che vi allego).

Una informazione corretta, capace di distinguersi dal pettegolezzo e dal ciarpame che affolla la rete, si distingue per la capacità di dare notizie veritiere ed essenziali, senza cedere allo “spettacolo del dolore”. Tenendo fermo il rispetto della dignità delle persone.

È questo che differenzia il giornalismo dal resto.

Nel ringraziarvi per l’attenzione, auguro buon lavoro a tutti.

Il Presidente dell’Ordine dei giornalisti della Basilicata

Mimmo Sammartino

……e quella del GARANTE DELLA PRIVACY…

Coronavirus: Garante privacy, su social e media troppi dettagli sui malati

“Il Garante per la protezione dei dati personali sta ricevendo segnalazioni e reclami con i quali viene lamentata, da parte dei famigliari, la diffusione sui social e sugli organi di stampa, anche on line, di dati personali eccessivi (nome, cognome, indirizzo di casa, dettagli clinici) riguardanti persone risultate positive al Covid 19.

Anche in una situazione di emergenza quale quella attuale, in cui l’informazione mostra tutte le sue caratteristiche di servizio indispensabile per la collettività, non possono essere disattese alcune garanzie a tutela della riservatezza e della dignità delle persone colpite dalla malattia contenute nella normativa vigente e nelle Regole deontologiche relative all’attività giornalistica.

Si ritiene pertanto doveroso richiamare l’attenzione di tutti gli operatori dell’informazione al rispetto del requisito dell’”essenzialità” delle notizie che vengono fornite, astenendosi dal riportare i dati personali dei malati che non rivestono ruoli pubblici, per questi ultimi nella misura in cui la conoscenza della positività assuma rilievo in ragione del ruolo svolto.

In ogni caso devono essere evitati riferimenti particolareggiati alla situazione clinica delle persone affette dalla malattia come prescrive l’art. 10 delle Regole deontologiche citate.

Tali cautele che non pregiudicano comunque un’informazione efficace sullo stato dell’epidemia o eventuali comunicazioni che le autorità sanitarie e la protezione civile ritengano necessario fare sulla base della normativa emergenziale vigente operano a prescindere dalla circostanza che i dati siano resi disponibili da enti o altri soggetti detentori dei dati medesimi ed inoltre salvaguardano le tante persone risultate positive al virus, e poi guarite, da una “stigmatizzazione” permanente, resa possibile dalla diffusione delle notizie sulla rete.

L’obbligo di rispettare la dignità e la riservatezza dei malati vige anche per gli utenti dei social, a cominciare da alcuni amministratori locali, che spesso diffondono dati personali di persone decedute o contagiate senza valutarne interamente le conseguenze per gli interessati e per i loro famigliari.”

Roma, 31 marzo 2020