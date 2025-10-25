PSI: Matera può stare senza presidente del consiglio comunale, ma non senza terminal bus

“La città di Matera potrà andare avanti senza eleggere un presidente del consiglio comunale, ma certamente non può continuare senza avere uno o più terminal bus, che permettano di far scendere in sicurezza i materani, gli utenti del Tpl della Provincia e dei comuni contermini pugliesi, ed infine le centinaia di migliaia di turisti che arrivano a Matera con bus turistici ed auto propria.” Questo l’incipit della nota del Partito Socialista materano, in cui si legge che “prende atto di una situazione politica complessa, che deriva dal particolare risultato elettorale, oltrechè dalla interpretazione che si è data al concetto di “ dialogo istituzionale”, per cui attualmente si registra uno stallo sulla Presidenza del Consiglio Comunale. D’altro lato abbiamo una prateria di bisogni vecchi e nuovi della città, a cui bisogna fare fronte, solo per citare gli atti che giacciono nei cassetti del Consiglio comunale, vi è la richiesta di un consiglio sul nucleare, un altro sul biogas a LaMartella, un altro richiesto da 70 associazioni su Matera capitale del Dialogo del Mediterraneo. Oggettivamente non ci sono motivi validi per cui ci si concentri come opposizione nel risolvere il problema della presidenza, è opportuno invece concentrarsi e praticare il dialogo sulle cose che servono alla città. Ad esempio la questione dei terminal bus, che interessa centinaia di migliaia di utenti, e che rimanda a una questione più generale che attiene gli influssi del trasporto, sulla vivibilità della città, oltreche sul sistema turismo e sul sistema istruzione. Come socialisti a luglio scorso avevamo chiesto alla nuova amministrazione di incontrare operatori del trasporto e del turismo, per condividere strategia sull’utilizzo intanto degli spazi esistenti per l’arrivo di pendolari e turisti. Salvo errori, non ci risulta che si sia intrapreso un dialogo del genere con gli operatori, per cui in via Ugo La Malfa continueranno a coesistere in precario equilibrio i bus urbani, del Tpl e turistici. Per tali ragioni nei prossimi giorni presenteremo una richiesta di convocazione della commissione competente, per promuovere un ciclo di audizioni agli operatori del settore, in tale sede presenteremo le nostre proposte e saremo lieti di ascoltare quelle dell’amministrazione comunale, sul punto al momento non pervenuta. Fra le urgenze vi è l’istituzione della Ztl bus turistici o di qualsiasi altro meccanismo di prenotazione per l’accesso dei bus nella città, anche gratuitamente purchè ci permetta di contare il numero dei bus turistici e ministeriali, che al momento sono sconosciuti, auspicabilmente ci permetterebbe di sanzionare le decine di bus che entrano da tutti gli accessi e parcheggiano ovunque. In secondo luogo serve un luogo di confronto per discutere sulla localizzazione dei nuovi terminal, fra cui uno sicuramente è opportuno nei pressi di Piazza della Visitazione, occorre decidere fra le opzioni Torraca o fianco Tribunale. Anche il parcheggio di Via Di Francia sarebbe facilmente adattabile a terminal ad uso misto, un hub logistico con trasporto di ultimo miglio, per gli studenti, per i turisti e per i lavoratori e residenti del centro storico e sasso caveoso. Vi è la necessita di mettere a sistema le aree esistenti di Via Don Sturzo e Villa Longo, dove arrivano bus ministeriali e flix bus al di fuori di qualsiasi pianificazione, inoltre vi sono il terminal bus di Serra Rifusa e l’autoparco comunale, naturali piattaforme di atterraggio per alcuni bus turistici ed auto, oltre che per l’accesso al Parco Murgia. Per cui nelle more di adottare gli opportuni strumenti pianificatori come il Pums, pre-adottato oramai 5 anni fa ed il piano strategico al di la da venire, vi è la necessita di agire con urgenza mettendo a sistema l’esistente. Fra le cose esistenti e certe, oltre alle infrastrutture vi sono i contratti di servizio del trasporto pubblico, che sono finanziati al 100% dalla regione per quanto riguarda i contratti Fal, Ferrovie dello Stato e Trasporto pubblico locale, mentre siamo più o meno 50 e 50 con il Comune per quanto riguarda il trasporto urbano. Nel primo caso come socialisti abbiamo da poco presentato una mozione su fondi sull’utilizzo dei Fondi Ue, perchè riteniamo che il comune di Matera debba saper sfruttare con intelligenza i fondi della programmazione Po Fers 2021-2027 curando dato infrastrutturale di terminal bus diffusi, integrandolo con contratti di servizio regionali e mettendo a sistema gli orari e le linee Tpl-Fal-Fs, Ferrandina Stazione, ed i Comuni di Montescaglioso, Grottolle, Miglionico e Pomarico. Mettendo in rete gli stessi comuni che richiedono con forza il raddoppio della strada statale 7 ed il prolungamento della ferrovia a Bari. Mentre sul versante del trasporto urbano, la città di Matera che attualmente ha un servizio di trasporto abbastanza efficiente, seppur insufficiente verso l’utenza dei nuovi quartieri, borghi e dalle esigenze di un’utenza turistica sempre più attenta ed informata. Ma considerato che l’iter per l’affidamento della gara svolta dalla Regione risulta ancora in corso da qualche anno, non per colpa del Comune, come Socialisti vigileremo con tutti gli strumenti a disposizione affinchè si tuteli la qualità del Servizio ed i livelli occupazionali esistenti e previsti dal contratto. Auspicabilmente in un quadro di continuità aziendale o quanto meno senza subire gli oneri ingiustificati derivanti dalla scelta di un ‘offerta tecnica economica meno vantaggiosa per la città. In secondo luogo auspichiamo che l’Amministrazione Comunale di Matera, richieda alla Regione il milione di euro derivante dalla sua quota del 51% degli adeguamenti automatici Istat contenuti nei contratti TPU in essere, circostanza che salvo errori, si sarebbe invece correttamente verificata nell’ambito del contratto con il Comune di Potenza.”

