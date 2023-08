PSI Matera: iter per adibire locali via Lazazzera a comando vigili iniziato da Ferrara

In merito alla approvazione da parte della Giunta comunale di Matera della decisione di adibire l’ex polo universitario di via Lazazzera a sede del comando di Polizia locale, presidio di Protezione civile comunale, Centro operativo comunale (Coc), Centro operativo misto di protezione civile (Com) e sede della Polizia provinciale, previa apposita progettazione, (https://giornalemio.it/cronaca/caserma-polizia-municipale-rieccola-e-forse-e-la-volta-buona/) si registra una nota della segreteria cittadina del PSI che riportiamo a seguire. “Dopo anni di attesa, -si legge nel comunicato- inizia a trovare la quadra la questione dell’individuazione della nuova sede della Polizia Locale, della Protezione Civile Comunale e COC di Matera.

Nel corso della seduta di Giunta del giorno 08/08/2023, è stata affrontata l’analisi della proposta che porterà alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo da candidare a finanziamento regionale e volto alla riqualificazione funzionale dei locali comunali dell’ex polo universitario di Via Lazazzera.

Un iter che parte da lontano e per lungo tempo condotto con impegno e tenacia dal già assessore alla Sicurezza e Mobilità in quota PSI, Prof. Michelangelo Ferrara, in una serie di incontri con amministratori comunali, parti sociali, agenti della Polizia Locale, nonché con l’Assessore regionale Donatella Merra, al fine di dotare il territorio di una struttura all’avanguardia atta ad ospitare un presidio moderno, funzionale ed efficiente per la gestione della sicurezza del territorio e del rischio legato a calamità naturali o eventi eccezionali.

Un progetto che, portato a compimento, risponderà a precise esigenze di ottimizzazione ed efficientamento delle funzioni assegnate al Comando di Polizia Locale e che si inserisce in un quadro di complessivo rafforzamento, in termini di uomini, risorse, mezzi, strumentazioni qualità e capillarità dei servizi.

L’onere di completarlo passa ora in capo all’attuale assessore alla Mobilità, Giuseppe Digilio.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.