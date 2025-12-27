PSI: aggiornamento su iter emendamenti e su risorse individuate per trasporto gratis studenti materani:

In una nota del Partito Socialista materano, “si informa la cittadinanza circa gli emendamenti presentati al bilancio di previsione finalizzati a rendere gratuito il trasporto pubblico per gli studenti materani e sulla successiva presentazione di un’ulteriore proposta di modifica. Come Socialisti -si legge- si ritiene di aver raggiunto un primo obiettivo politico, obbligando la maggioranza e l’opposizione ad una riflessione circa il tema del trasporto pubblico locale, che rappresenta una grande conquista di civiltà e di eguaglianza, che necessita di continui aggiornamenti alle esigenze di studio, di lavoro, di salute dei cittadini. In secondo luogo, si ritiene di aver fatto da stimolo nell’orientare il dibattito consiliare alle cose concrete, di fatti nella seduta del 23 dicembre sul documento unico di programmazione si è registrata una discussione “vera”, da cui sono emerse diverse convergenze sulle cose da fare. Inoltre per la prima volta da diversi anni, la minoranza ha presentato emendamenti al bilancio piuttosto corposi, per un importo di quasi 300 mila euro a riprova della volontà di discutere ed approfondire le questioni, di fatti oltre ai due emendamenti sul trasporto gratis, ne sono stati presentati altri che individuano risorse, per piano strategico dell’accoglienza e sviluppo turistico, per l’aggiornamento del Pums, per i centri estivi per persone affette da disturbo dello spettro autistico. Tornando al tema trasporto, come detto sono stati presentati due emendamenti per assicurare il servizio di trasporto pubblico gratuito a tutti gli studenti materani, che risultano esclusi da analoghe iniziative messe in campo dalla Regione grazie ai consiglieri di centrosinistra, ma solo per gli studenti che si recano a Matera dai comuni della Provincia, ed inspiegabilmente dall’Ardsu per gli studenti universitari che si recano solo presso la sede di Potenza. Dal punto di vista tecnico nel primo chiedevamo 280 mila euro necessari a coprire il servizio per circa 2000 studenti per 12 mesi, attingendo dalle risorse che il Comune paga , secondo noi ingiustamente, al posto della Regione nell’ambito del contratto del trasporto pubblico urbano. Nel secondo da circa 90 mila euro chiedevamo risorse per i primi mesi, in attesa di individuare altre risorse dai proventi dei parcheggi che sono oltre 1 milione e dai proventi delle multe che sono oltre 2,5 milioni. Sul primo punto, l’esercizio del diritto dovere al conoscere per deliberare dei consiglieri ha conseguito un ulteriore risultato politico importante, perché lo squilibrio fra Comune e Regione nell’ambito dei costi per il TPU risulta certificato dal Dirigente nel parere fornito sul punto, ove si conferma che la quota Regione è rimasta invariata nel corso del tempo a 2.086.701 euro, mentre la quota a carico del Comune è passata da poco meno di 2 milioni ad oltre 2milioni e trecentomila euro, in pratica dal 49% al 60% del contratto TPU. Ed infatti nel medesimo parere apprendiamo che la Regione Basilicata, riconoscendo seppur parzialmente e tardivamente tale squilibrio, con determinazione dell’ufficio trasporti D24 BG 2025/D 00681 ha riconosciuto una “premialita” pari a 111 mila euro a favore del Comune e che tale somma sarà disponibile dopo l’approvazione del rendiconto di gestione e pertanto a partire da maggio 2026. Considerata tale somma di 111 mila euro disponibile da maggio- giugno, oltre agli ulteriori risorse rinvenienti da parcheggi e multe il cui esatto ammontare si saprà a febbraio, anche per dare spazio all’accoglimento di tutti gli emendamenti presentati sui medesimi capitoli, si è ritenuto di accorpare i due emendamenti in un’unica proposta che nell’immediato attinge circa 50 mila eu per i primi mesi e con una prospettiva chiara di risorse certe per almeno 161mila euro, attingendo da capitoli ove è stato fornito parere positivo agli altri emendamenti e che pertanto andranno rimessi alla potestà del consiglio. Da ultimo al fine di inquadrare correttamente la misura all’interno di una strategia più ampia di sostegno e pianificazione di azioni concrete di mobilità sostenibile, tale iniziativa andrà abbinata all’attivazione della piattaforma di supporto ai mobility manager scolastici, con cui i ragazzi, le famiglie e gli insegnanti potranno pianificare i loro spostamenti anche promuovendo il cambio di orari e percorsi delle linee bus, gli spostamenti condivisi e strumenti di mobilità dolce come il piedibus. In conclusione, si auspica che nel prossimo consiglio del 30 dicembre si possa proseguire un percorso di dialogo concreto fra maggioranza e opposizione, basato su cose tangibili ed individuando gli obiettivi e le risorse da impiegare per raggiungerli.”

