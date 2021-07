Colpo di sole all’ombra dei 40 gradi che picchiano in città? Ma la proposta provocatoria-avanzata dal dirompente Antonio Serravezza- di smantellare la Serra del Sole, rimasta inutilizzata per tanto tempo, e trasferirla a Casino Padula al rione Agna, luogo di elezione di tante iniziative legate a Matera 2019,ha il pregio di ”interrogare” sul suo utilizzo. Abbiamo bisogno di spazi coperti (la vicenda del cineteatro Duni si trascina stancamente da tempo e in attesa di bandi…) e quelli degli spazi lungo la vecchia statale Appia sono un luogo interessante, insieme alla Cava del Sole affidati a un gestore. Passato il G20 e in attesa di conoscere il cartellone estivo degli eventi,che vanno pubblicizzati per tempo, è bene che Pubblico e Privati riflettano sulle potenzialità – che sono tante- di quell’area. Resta la provocazione che ha i suoi costi. Chi pagherebbe? Attendiamo sviluppi. Magari non appena cala la temperatura, anche per Casino Padula e le sue funzioni. Forse, andando a ritroso nel tempo, ci vorrebbe un evento da #meno uno, come quello del gennaio 2018 con la cattedrale di cartone, poi assaltata e distrutta, opera dell’artista francese Olivier Grossetete ( Oliviero Testagrossa en italien) e scalata dall’arrampicatore giocoliere Antoine Le Menestrel (Antonio il Menestrello). Altra storia tra carte, cartone e qualche polemica… Ma Matera 2019 partì per la sua avventura con i risultati e il rammarico che sappiamo. Si tratta di ripartire e la provocazione sulla Serra del Sole, progettata dall’architetto Antonio Mattia Acito, e sullo spazio all’aperto forse servirà a smuovere qualcosa



LE RIFLESSIONI DI ANTONIO SERRAVEZZA

Finita la festa, finito il ballo. Parliamo in concreto di cosa è rimasto alla città di Matera dopo il 2019. Certamente, lo sappiamo tutti, la notorietà nel mondo e non è cosa da poco. Voglio ricordare invece di cosa di manufatti escludendo la grande tettoia della FAL che, ancora oggi, noi materani non abbiamo compreso perché si sono spesi tanti euro per una struttura che non da nulla alla cittadinanza.

Ma veniamo ad altro. Quali sono state le costruzioni che ci sono rimaste e che potranno ricordare quell’anno magnifico del 2019?

Carte e cartoni. La riproduzione del campanile della cattedrale in cartone non esiste più perché fu abbattuta e distrutta. La Serra del Sole, come unico teatro al coperto per un massimo di posti a sedere di ottocento persone, montato in sei settimane nella cava piccola del Sole che per contratto ora dovrà essere smontata.

Come al solito vale sempre il detto “ siamo rimasti come il due luglio” l’altro detto non lo voglio scrivere perché non ci sarà null’altro a seguire.

Così cara Matera siamo rimasti con n pugno di mosche anche perché dall’anno in cui eri la capitale europea della cultura sei rimasta senza un contenitore culturale per eventi. Siamo rimasti tutti sotto le stelle anche lo storico teatro Duni è rimasto chiuso e ora si spera che, chissà, il giorno di San Lorenzo una stella cada su di noi e possa regalarci un sogno: un teatro.

Ormai tutti i progetti sono azzerati dal teatro tenda a Venusio, al teatro Kennedy e al teatro Quaroni al Borgo La Martella.

Finita l’estate non potremo più stare sotto il cielo stellato, passeremo un altro inverno senza un teatro o una sala convegni all’altezza della nostra città?



Smontiamo la Serra del Sole e rimontiamola nella grande area all’interno del parco del Casino Padula liberandolo dalle pecore e le capre della masseria confinante.

L’amministrazione comunale si desse una mossa noi cittadini attendiamo azioni eclatanti e di cui sentiamo fortemente di bisogno.