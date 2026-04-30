Provincia e Questura di Matera sottoscrivono protocollo d’intesa per rendere esecutivo il sistema di videosorveglianza

“Nella seduta odierna del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocata presso la Prefettura di Matera, il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, –si legge in una nota- ha sottoscritto, con il Questore di Matera Davide Della Cioppa, un protocollo d’intesa concernente la comunicazione telematica al Sistema di Controllo Nazionale Targhe e Transiti (SCNTT) dei dati rilevati dai sistemi di riconoscimento delle targhe dislocati presso i Comuni dell’area metapontina, e con i sindaci la relativa appendice che disciplina le modalità operative di cooperazione tra gli enti coinvolti. L’accordo consente di integrare in un’unica rete informativa i sistemi di lettura targhe presenti nei Comuni di Bernalda, Pisticci, Montalbano Jonico, Scanzano Jonico, Policoro, Rotondella e Nova Siri, garantendo un flusso costante e sicuro di dati verso la piattaforma nazionale SCNTT. Si tratta di un passo significativo per il rafforzamento delle attività di prevenzione e contrasto alla criminalità, nonché per il miglioramento della sicurezza stradale e del controllo del territorio nell’intera area jonica-metapontina.” “La firma di questo Protocollo – ha spiegato Mancini – rappresenta un risultato importante per il nostro territorio. Mettere in rete i sistemi di riconoscimento targhe e integrarli nel sistema nazionale significa dotare le forze dell’ordine di uno strumento più efficace e moderno per garantire sicurezza e legalità. Esprimo grande soddisfazione per il lavoro svolto insieme alla Prefettura, alla Questura e ai Comuni coinvolti: è un esempio concreto di collaborazione istituzionale che produce benefici immediati per le nostre comunità. La Provincia continuerà a sostenere con convinzione ogni iniziativa che rafforzi la sicurezza partecipata e la tutela dei cittadini”.

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