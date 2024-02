Provincia di Potenza: Presentato il nuovo Catasto degli impianti termici

L’Ufficio Ambiente della Provincia di Potenza, in collaborazione con la Newergy Company – NEC Srl, nuova affidataria del servizio c.d. “caldaia sicura”, ha organizzato lo scorso 30/01/2024, presso la Sala Consiliare, un seminario di presentazione del nuovo “Servizio di accertamento dei Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica e di ispezione degli impianti termici“. “I lavori -si legge in una nota- si sono aperti con il saluto del Presidente della Provincia, Christian Giordano, e sono stati poi moderati dal Dirigente dell’Ufficio Ambiente, Nicola Sabina. Durante l’incontro, i rappresentanti della NEC Srl hanno presentato il nuovo “Catasto Impianti Termici” raggiungibile al sito https://potenza.curi.it/ e le nuove procedure di trasmissione telematica dei RCEE. All’incontro erano presenti circa 150 partecipanti, tra ditte e rappresentanti delle associazioni di categoria, che hanno svolto diversi interventi, interagendo con i relatori e ponendo domande sulle questioni operative attinenti l’utilizzo del nuovo Portale Telematico del Catasto. I lavori si sono chiusi con il condiviso impegno di organizzare ulteriori incontri di approfondimento per rendere il più agevole possibile il passaggio al nuovo “Catasto Impianti Termici” della Provincia di Potenza.”

