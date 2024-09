Provincia di Matera: passaggio di consegne tra Emanuele Pilato e il neo eletto, Francesco Mancini. Gli auguri di buon lavoro.

Terminate le operazioni di voto e scrutinio, ufficializzata l’elezione del nuovo Presidente stamane nel palazzo della Provincia di Matera c’è stato, anche formalmente, il passaggio di consegne tra il facente funzioni, Emanuele Pilato, e il Presidente eletto, Francesco Mancini.

Nel corso della cerimonia, sobria e informale, Mancini ha sottolineato “l’importanza della continuità e della collaborazione con chi mi ha preceduto. Ringrazio Emanuele Pilato con il quale in questi mesi mi sono sempre interfacciato con spirito istituzionale e collaborativo, ricevendone in ogni momento piena disponibilità. A lui e a chi mi ha preceduto un grande ringraziamento per quanto fatto.

Sicuramente il mio mandato da Presidente sarà caratterizzato da tre punti cardine: ascolto, sinergia e operatività per far sì che realmente la Provincia sia la casa dei comuni”.

Infine, un accenno all’esito del voto: “Ho già avuto modo di sottolineare quanto la sfida elettorale con Giuseppe Arturo De Filippo sia stata intensa e corretta, ma mi preme anche ringraziare tutti quegli amministratori che mi hanno sostenuto, consentendomi di prevalere in questa tornata elettorale. Adesso, però, è tempo di metterci al lavoro”.

Pilato ha augurato a Mancini buon lavoro: “Sono certo che il Presidente neo eletto saprà essere concreto, attento alle necessità dei territori e alle priorità che gli verranno sottoposte. Per quanto mi riguarda è stato un grande onore ricoprire la massima carica della Provincia di Matera e voglio ringraziare tutti i consiglieri, compreso ovviamente Mancini, il personale dell’Ente e gli amministratori locali i quali in questo trimestre non mi hanno mai negato ascolto, attenzione e condivisione, che ho cercato di restituire. Per quanto mi riguarda la Provincia di Matera ha un grande futuro”.

Gli auguri di buon lavoro del sindaco Bennardi al neo eletto presidente della Provincia Francesco Mancini: «Auguro a Mancini di poter rappresentare al meglio le istanze della nostra bellissima provincia e svolgere al meglio il ruolo istituzionale che merita l’ente provinciale. Auspico la massima collaborazione e sinergia con il Comune di Matera, in continuità con il lavoro dei presidenti Emanuele Pilato e Piero Marrese. Matera ha tanto da poter offrire e tanto da poter ricevere dal territorio provinciale ed è a completa disposizione».

“La vittoria di Francesco Mancini è la dimostrazione che quando ad animare la comunità politica del centro sinistra sono le idee, i progetti e le capacità di buon governo, rimuovendo veti e pregiudiziali, i risultati positivi arrivano“. È quanto ha dichiarato Angelo Chiorazzo, Vice Presidente del Consiglio Regionale e consigliere di Basilicata Casa Comune, commentando il risultato delle elezioni per il Presidente della Provincia di Matera svoltesi nella giornata di ieri. “Sin dall’inizio – ha aggiunto il consigliere Chiorazzo – la presenza di Basilicata Casa Comune sulla scena politica lucana è stata caratterizzata dalla decisa volontà di costruire percorsi ampiamente condivisi che uniscano diverse sensibilità politiche e culturali accomunate dalla voglia di riscatto sociale, morale e politico per una terra martoriata dal mal governo. Un impegno volto a ristabilire un dialogo autentico con i cittadini che con determinazione continueremo a portare avanti nelle istituzioni e nelle comunità locali tenendo al centro del nostro agire il bene comune e la piena affermazione di ciascun individuo, elementi fondanti imprescindibili e vincolanti per il nostro movimento“.