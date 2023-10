Provincia di Matera: in conclusione gli interventi di messa in sicurezza sulla SP ex SS 96 “Barese”

“Con l’installazione della segnaletica verticale e orizzontale si avviano a conclusione i lavori di messa in sicurezza della SP 96, appaltati dalla Provincia di Matera e finanziati con il decreto 49-18 del Ministero Infrastrutture e Trasporti per un importo di 685mila euro.” Lo si apprende da una nota in cui si specifica che: “L’intervento, avvenuto in territorio di Irsina, è consistito nella messa in sicurezza e bitumatura dell’arteria su progetto definitivo-esecutivo redatto dal settore Viabilità dell’Ufficio Tecnico della Provincia di Matera. I lavori renderanno pienamente fruibile l’arteria che, va ricordato, collega la Puglia alla Basilicata attraversando le province di Bari, Matera e Potenza.”

“Si tratta – ha commentato il presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese – di un altro tassello che si aggiunge a quel mosaico che stiamo componendo con grande spirito innovativo e una mission chiara per raggiungere l’obiettivo di dotare la rete viaria provinciale di infrastrutture più sicure e fruibili, compito non facile considerate le scarse risorse economiche ed umane cui le Province sono costrette.

Ringrazio l’ufficio tecnico provinciale e il consigliere provinciale con delega alla viabilità per la collina materana, Francesco Mancini, per la preziosa collaborazione fornita”.

