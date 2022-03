La presenza di 100 delegati diocesani a Matera, dal 10 al 12 marzo, in vista del XXVII congresso eucaristico nazionale, in programma a Matera dal 22 al 25 settembre 2022, per il quale è annunciata la presenza anche di Papa Francesco, è un anticipazione dell’evento di portata piu vasta, al quale la Diocesi e la Conferenza episcopale stanno lavorando alacremente da tempo. Ne abbiamo avuto conferma nel corso della conferenza stampa, convocata nella Sala degli stemmi, con gli interventi dell’arcivescovo di Matera-Irsina nonché Presidente del Comitato per i Congressi Eucaristici Nazionali mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, del segretario della Commissione Nazionale Don Antonio Di Leo, sacerdote della Diocesi di Matera-Irsina e di Don Michele Gianola in rappresentanza della Conferenza Episcopale Italiana. Un evento, quello in programma nel fine settimana, carico di apprensione e significato per quanto sta accadendo con la guerra in Ucraina con un invito ”a non spezzare il pane, a non rubare il pane e la terra degli altri”, che è nel solco del tema del congresso eucaristico ” Torniamo al gusto del pane, per una chiesa eucaristica e sinodale”.



I 100 delegati delle Diocesi sono a Matera per fare propri i contenuti del Congresso, elaborare proposte, visitare i luoghi più significativi della città. Dovranno riflettere su tre relazioni per approfondire il tema del Congresso nazionale di settembre ” Torniamo al gusto del pane, per una Chiesa eucaristica sinodale: una di tipo storico, una teologica ed una antropologica, quest’ultima curata dalla Fondazione Matera-Basilicata 2019. Tre giorni per proiettarsi a quello che sarà a settembre.Sono attesi 1500 ospiti ufficiali ogni giorno, oltre a un numero imprecisato di pellegrini. Monsignor Giuseppe Antonio Caiazzo, arcivescovo della Diocesi di Matera e Irsina, riferendosi all’evento di settembre ha riferito che la macchina organizzativa procede spedita. Nei prossimi giorni ci saranno ulteriori interlocuzioni, sopralluoghi, legati ad aspetti logistici come quello del luogo per la celebrazione eucaristica alla quale è annunciata la presenza del Santo Padre. Tra le ipotesi vagliate l’utilizzo della Cava del Sole e l’impiego di maxischermi installati in dieci tra le maggiori chiese di Matera. Una agenzia viaggi si sta già occupando delle prenotazioni, con l’utilizzo di alberghi anche fuori città e sulla costa metapontina. Non dimentichiamo il prezioso apporto dei volontari, oltre 200, per assicurare che tutto vada bene.’



PROOGRAMMA DELLA TRE GIORNI

Verso il XXVII Congresso Eucaristico Nazionale

” Torniamo al gusto del pane. Per una Chiesa eucaristica e sinodale”

Matera 22-25 settembre 2022

100 delegati delle Diocesi italiane riuniti a Matera dal 10 al 12 marzo

Il Rituale Romano considera un Congresso Eucaristico “come una stazione a cui una Chiesa locale invita le altre chiese della medesima regione o della stessa nazione o del mondo intero”.

Per favorire la più ampia partecipazione delle Diocesi al Congresso Eucaristico Nazionale che si svolgerà a Matera dal 22 al 25 settembre prossimi, cento delegati provenienti da tutt’Italia si ritroveranno da domani per tre giorni nella città dei Sassi per fare propri i contenuti del Congresso, elaborare proposte, visitare i luoghi più significativi della città ospitante.

Il programma delle giornate è stato presentato oggi in una Conferenza stampa promossa dalla Arcidiocesi di Matera-Irsina, in collaborazione con il Comitato nazionale del Congresso Eucaristico: vi hanno preso parte l’arcivescovo di Matera-Irsina nonché Presidente del Comitato per i Congressi Eucaristici Nazionali mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, il segretario della Commissione Nazionale Don Antonio Di Leo, sacerdote della Diocesi di Matera-Irsina e Don Michele Gianola in rappresentanza della Conferenza Episcopale Italiana.



Tre le relazioni previste per approfondire il tema del Congresso “Torniamo al gusto del pane, per una Chiesa eucaristica e sinodale”: una di tipo storico, una teologica ed una antropologica, quest’ultima curata dalla Fondazione Matera-Basilicata 2019.

Tutte le giornate saranno scandite dalla Celebrazione eucaristica officiata nell’ordine da S.E. Mons. Salvatore Ligorio, Arcivescovo metropolita di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo, da S.E. Mons. Claudio Maniago, Arcivescovo metropolita di Catanzaro-Squillace, da S.E. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, Arcivescovo della Diocesi di Matera-Irsina.

Venerdì sera sarà dato spazio ad una Adorazione eucaristica che si terrà presso la Chiesa parrocchiale di Cristo Re a Matera.

I partecipanti saranno accompagnati inoltre a visitare tutti i luoghi che ospiteranno il Congresso eucaristico nazionale, dalla Basilicata Cattedrale di Matera, alle Chiese rupestri, alla Cava del Sole, lo spettacolare anfiteatro naturale collocato in una cava di tufo e dotata di un’ampia Sala Congresso capace di ospitare fino a 700 persone.

Programma dell’incontro dei delegati del CEN 2022

Giovedì 10 marzo 2022

16.00 Casa di spiritualità S. Anna – Ritrovo e preghiera iniziale

16.15 Saluto dell’Arcivescovo S.E. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, Arcivescovo di Matera -Irsina

e del Dott. Domenico Bennardi, Sindaco di Matera

16.45 “Per un cammino eucaristico sinodale: storia dei Congressi eucaristici in Italia”

a cura del diacono Enzo Petrolino.

18.00 Visita guidata della Cattedrale

a cura del Dott. Marco Pelosi vice direttore del Museo diocesano

19.00 Celebrazione eucaristica in Cattedrale presieduta da S.E. Mons. Salvatore Ligorio,

Arcivescovo metropolita di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo

Venerdì 11 marzo 2022

8.30 Celebrazione eucaristica in Cattedrale presieduta da S.E. Mons. Claudio Maniago,

Arcivescovo metropolita di Catanzaro-Squillace

Casa S. Anna

10.00 “Per uno stile eucaristico delle nostre Chiese nel nostro tempo”

a cura di Don Gianluca Bellusci, direttore dell’Istituto Teologico di Basilicata

11.15 “Il contesto urbano ed ecclesiale di Matera”

a cura della Fondazione Matera-Basilicata 2019.



Trasferimento alla Cava del Sole

16.00 Presentazione del programma delle giornate congressuali.

Proseguimento verso gli altri luoghi del Congresso Eucaristico.

19.00 Adorazione eucaristica presso Parrocchia Chiesa di Cristo Re

Sabato 12 marzo 2022

8.30 Celebrazione eucaristica in Cattedrale presieduta da S.E. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo,

Arcivescovo di Matera-Irsina

10.00 Visita guidata al Parco della Murgia e delle Chiese rupestri