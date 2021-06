Dopo un anno e mezzo di confinamento domiciliare da epidemia di virus a corona, tra alienante didattica e lavoro a distanza, infornate di focacce, panzerotti, dolci e altre pietanze conviviali ipercaloriche attenuate – si fa per dire – da ginnastica da salotti, intorno all’isolato o con fido al guinzaglio, l’allentamento da tensione da clima vaccinale e l’arrivo dell’estate non poteva che portare all’inevitabile prova costume. E così tra specchi sinceri, maniglie dell’amore, rotoli sinuosi a sbalzo e batuffoli di cellulite immortalati al cellulare si cerca, sopratutto nella sfera dell’altra metà del cielo, di rimediare all’ultimo mese con l’amara verità della prova costume. Un po’ di moto, forse i portentosi beveroni ipocalorici di questo o quel marchio da commercio elettronico perchè l’ha provato anche un’amica o amico, e poi la miriade di diete dell’estate che promettono miracoli portentosi. Copioni già visti e con i risultati che sappiamo. Senza stili di vita consolidati, a tavola e nella cura del corpo in movimento, non si va da nessuna parte. Al mare si può andare, ma niente esibizioni fuori luogo, tranne che per la tintarella con strati di creme e unguenti per i quali è meglio non esagerare…



E allora, visto che un po’ sotto l’ombrellone o sotto una quercia ci dovete stare, vi consigliamo di consultare la ”Bibbia” del buon senso alimentare. Quel corposo volume dal titolo stimolante ” Vivere 120 anni. La verità che nessuno vuole raccontarti” scritta dall’editore, giornalista e appassionato di cura del corpo ( o all’inglese welness) Adriano Panzironi. Leggetelo pure a rate, con calma, e capirete perchè usi e abusi a tavola vanno compresi prima di tutto -anche nelle dinamiche chimiche- per cambiare idea su tanti luoghi comuni. E perchè con un pizzico di costanza acciacchi e deleterie abitudini alimentari, insieme a una vita regolata e con il necessario movimento all’aria aperta, possono aiutarci a vivere meglio e a campare di più. Non saranno 120 anni ( i centenari in giro ci sono) ma ne aggiungeremo un po’ agli attuali. E la prova costume sarà solo un apprensivo ricordo.

Come? ” La Bibbia”… consiglia un nuovo regime alimentare, contrassegnato dalle integrazioni necessarie, eliminando l’eccesso di carboidrati (pane, pasta, pizza, zucchero,riso ecc), che non solo alimenti sazianti, ma preferendo la dieta degli antenati e cioè carne, pesce, uova, verdura e frutta. La vecchia piramide alimentare o quasi. Osservata con superficialità, ma non letta e studiata abbastanza, offre un utile spunto per guardarsi intorno, ma senza ossessioni o diventare ”obesivi”, un neologismo che sintetizza il modus ingrassandi della civiltà dei consumi. Naturalmente un passo alla volta e niente eccessi a finire pelle e ossa o quasi. A tavola con giudizio, senza malattie e incidendo su quelle diffuse : dal diabete allo stress, dall’artrosi al mal di stomaco. Leggete e fateci sapere…e buone vacanze.