“Protocollo d’intesa tra Comune di Ginosa, AQP e Regione Puglia, garanzie per il territorio e per chi lo vive, monitoraggio costante per quanto riguarda l’intero ciclo di trattamento dei rifiuti e i loro quantitativi e punti fermi sulla realizzazione di un ecoparco e sulle misure di mitigazione ambientale.

E’ ciò che ho ribadito stamattina nel corso del sopralluogo svolto presso ASECO, giunto dopo aver sollecitato la convocazione del tavolo tecnico e aver informato la Commissione di Studio e Monitoraggio degli Impianti di Smaltimento di Rifiuti sul Territorio Comunale’’.

E’ quanto dichiara il Sindaco di Ginosa, Vito Parisi, a margine dell’incontro tenutosi oggi presso lo stabilimento situato in c.da Lama di Pozzo insieme ai tecnici di ASECO, AGER e AQP. Presenti anche gli assessori comunali Marco Ielli e Nunzio Ricciardi, e il Presidente della Commissione, Giorgio Acquasanta.

<<Stamattina c’è stato un primo sopralluogo dopo gli interventi di adeguamento degli impianti, che entreranno in fase di collaudo a fine gennaio e che, successivamente, passeranno a pieno regime in maniera graduale – prosegue Parisi – abbiamo avuto rassicurazioni sulle fasi delle lavorazioni, che avverranno al chiuso. Non vi saranno ampliamenti, nè nuovi aumenti dei rifiuti trattati.

Nelle more delle operazioni di collaudo e verifica degli impianti e in previsione della riunione del tavolo tecnico in Regione, convocato per il 26 gennaio, ho sottolineato l’importanza del protocollo d’intesa tra Comune di Ginosa, AQP e Regione in modo da attivare un monitoraggio costante ed evitare gli errori del passato>>.