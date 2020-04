Sapere che aziende locali, come la In spot srls, lavorano con continuità facendo allo stesso tempo ricerca per rispondere appieno alla domanda di ”efficienza” e ” affidabilità”, richiesti per i dispositivi di protezione da coronavirus, è un bel segno di vitalità dell’imprenditoria materana. E la conferma viene da una produzione variegata di conti lavorazioni che hanno una committenza anche fuori regione. Mascherine antipolveri , realizzate secondo le indicazioni degli istituti di prevenzione su malattie professionali o infortunistiche, gambali, camici per i diversi impieghi sono richiestissimi e con forniture che cercano di stare nei tempi – sempre più ristretti- di ospedali, privati che cercano quelle protezioni come il pane. Gianni Di Cuia, imprenditore ”a palla svelta” come si dice dalle nostre parti, si è mosso per tempo, un mese fa, scegliendo in maniera oculata materiali e tipologie da produrre, portando avanti richieste di certificazioni Inail e IIS. E,naturalmente, facendo ricerca tanto da interagire con una Università italiana che ha apprezzato da subito il suo lavoro. Ancora un po’ di pazienza e i risultati verranno fuori. La Matera che si rimbocca le maniche c’è e si fa strada . Con un apporto davvero qualificato e, sopratutto, continuo per contrastare la diffusione del covid 19.