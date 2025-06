Protezione civile, divieto bevande e incendi. Ordinanze Comune di Matera

Prevenzione e organizzazione in vista della festa del 2 luglio e oltre, con tre provvedimenti che intendono sensibilizzare la comunità materana e i turisti sulla necessità di prevenire gli eccessi, è il caso del consumo di bevande alcoliche in vetro o lattine, il verificarsi di incendi e poi la Festa della Bruna con la sistemazione del Centro operativo comunale (C.o.c) in via La Vista presso la Fondazione ‘’Matera-Basilicata 2019’’. Di seguito i tre provvedimenti pubblicati sull’albo pretorio on line.

I PROVVEDIMENTI

Divieto di consumazione e di vendita per asporto di bevande alcoliche e di bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine, dalle ore 18:00 del giorno 2 luglio e sino alle ore 3:00 del 3 luglio 2025.

IL SINDACO

Premessoche:

– il prossimo 2 luglio, come da tradizione, si svolgerà la festa in onore della Patrona della Città “Maria SS. della Bruna”, nel corso della quale si rileverà una straordinaria concentrazione di pubblico in piazza Vittorio Veneto e nelle strade ad essa adiacenti;

– anche quest’anno è scontato attendersi che la sera del 2 luglio migliaia di visitatori e di cittadini di altri paesi si riverseranno lungo le vie del centro storico per assistere ai festeggiamenti in onore della Patrona della città di Matera;

– occorre garantire che la manifestazione si svolga in condizioni di massima sicurezza per la pubblica e privata incolumità, prevenendo il verificarsi di episodi che possano in qualche modo turbarne il suo ordinato e regolare svolgimento;

Considerato che:

– in occasione di eventi, spettacoli e concerti si rende necessario, per ragioni di ordine e sicurezza pubblica porre particolare attenzione alla vendita ed alla somministrazione di bevande alcoliche sul territorio comunale;

– non si può escludere che dopo ilconsumo dibevande alcoliche nonsi abbandonino per le medesime strade i relativi contenitori di vetro e/ole lattine, il che, oltre a provocareseri pericoli per l’incolumità delle persone,deturpa il decoro urbano, pregiudica l’igiene pubblica delle viepubbliche ed alimenta il senso di insicurezza di cittadini e di turisti;

Ritenuto, pertanto, che:

– è necessario contrastare situazioni di degrado anche attribuibili all’uso eccessivo di alcolici al fine di evitare l’accadimento di episodi che minacciano la convivenza, la quiete e la sicurezza dei cittadini;

– esigenze di pubblico interesse, di tutela dell’incolumità pubblica e di sicurezza urbana rendono opportuno disciplinare orari e modalità di vendita di bevande in genere;

– occorre prevenire il fenomeno dell’abuso di alcolici e contrastare situazioni di criticità per l’ordine pubblico e la sicurezza, derivanti dall’abbandono incontrollato sul suolo pubblico di bottiglie/recipienti di vetro e/o lattine;

– l’assunzione smodata di sostanze alcoliche può facilitare comportamenti che offendono la pubblica decenza e fenomeni di violenza e può determinare anche situazioni che pregiudicano la sicurezza e l’incolumità delle persone nell’area della manifestazione;

Valutato che:



– l’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente, volta a regolare, sotto il profilo degli orari e delle modalità, la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche da parte degli esercizi pubblici, appare lo strumento più idoneo e proporzionato allo scopo di prevenire fenomeni di abuso di assunzione di bevande alcoliche sulla pubblica via ed in particolare in quelle dove è attesa la maggiore affluenza di pubblico;

– anche in sede di Commissione Provinciale di Vigilanza,convocata per inquadrare le procedure da seguire e le norme da osservare in occasione dei festeggiamenti della Santa Patrona, è stata posta l’attenzione sull’esigenza di adottare specifica ordinanza che vieti l’introduzione di sostanze alcoliche, bottiglie di vetro e spray urticanti in piazza Vittorio Veneto la sera del 2 luglio;

– occorre che in piazza Vittorio Veneto e nelle strade ad essa adiacenti, interessate dai festeggiamenti in onore di “Maria SS. della Bruna” e dunque molto affollate, non sianointrodotti, detenuti ed utilizzati né spray urticanti (a base di oleoresina di capsicum o contenenti sostanze lacrimogene o paralizzanti) né fuochi d’artificio o petardi;

– serve prevenire ogni possibile pericolo per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana che si determinerebbe con l’accensione ed il lancio di artifici pirotecnici di ogni categoria in un’area molto affollata;

– in ogni caso è noto il pericolo legato all’uso dei petardi, trattandosi pur sempre di materiali esplodenti, che, in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici;

Preso attoche occorre intervenire, a tutela del preminente interesse pubblico costituito dall’incolumità e dalla sicurezza pubblica, vietando, in tutte le aree pubbliche interessate dai festeggiamenti in onore della Santa Patrona e che sono indicate ed elencate in questo provvedimento, dalle ore 18:00 del giorno 2 luglio 2025 e sino alle ore 3:00 del 3 luglio 2025:

– il consumo e/o la detenzione nonché la vendita per asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione alcolica, e di ogni altra bevanda contenuta in bottiglie/recipienti di vetro e lattine;

– la vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro e/o in lattine dispensate da distributori automatici;

– l’introduzione, la detenzione e l’utilizzo di spray urticanti (a base di oleoresina di capsicum o contenenti sostanze lacrimogene o paralizzanti) e di fuochi d’artificio o petardi di ogni categoria;

Ritenuti sussistenti i presupposti di fatto e di diritto per l’adozione dei provvedimenti disciplinati dall’art. 54 comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

A seguito della preventiva informazione della presente ordinanza ai sensi dell’art. 54 c. 4 del D.lgs. 267/2000, comunicata con nota prot. n. 0062468 del 20.06.2025;



O R D I N A

che,dalle ore 18:00 del giorno 2 luglio 2025 e sino alle ore 3:00 del 3 luglio 2025, in considerazione delle motivazioni di cui in premessa,all’interno di piazza Vittorio Veneto e nelle seguenti strade: via Ascanio Persio, via Scotellaro, via A. Volta, via Lavista, via del Corso, via delle Beccherie, piazza San Francesco, piazza del Sedile,Via Roma, via XX Settembre, piazza San Giovanni, via Rosario, via Fiorentini, via San Biagio, via e piazza Duomo,

1) è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, e di bevande non alcoliche contenute in bottiglie/recipienti di vetro o in lattine da parte di tutte le attività commerciali/artigianali e degli esercizi pubblici che somministrano alimenti e bevande (come, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, bar, pub, pizzerie, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, food-truck, distributori automatici, esercizi di vicinato, ecc.);

2) sono vietati il consumo e la detenzione di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, e di bevande non alcoliche contenute in bottiglie/recipienti di vetro e lattine(ad eccezione delle aree concesse ai titolari/gestori di attività commerciali e artigianali per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande);

3) sono vietati l’introduzione, la detenzione e l’utilizzo di spray urticanti a base di oleoresina di capsicume/o contenenti sostanze lacrimogene o paralizzanti;

4) è fatto divieto di detenere e far esplodere artifici pirotecnici che abbiano effetto scoppiettante, crepitante o fischiante quali ad esempio raudi e petardi.

DISPONE E PRECISA CHE

– resta consentita la vendita di qualsiasi bevanda (alcolica e non alcolica) con consegna a domicilio (delivery) da parte delle predette attività commerciali/artigianali e degli esercizi pubblici che somministrano alimenti e bevande;

– resta in ogni caso consentita,dalle ore 18:00 del giorno 2 luglio 2025 e sino alle ore 3:00 del 3 luglio 2025, su tutto il territorio comunale, la somministrazione o il consumo di qualsiasi bevanda (alcolica e non alcolica) al banco o a itavoli all’interno dei locali autorizzati e/o sede di attività commerciali/artigianali e/o di esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande,come anche nelle aree all’esterno (dehor) ed in quelle concesse e/o adibite a plateatico dei predetti pubblici esercizi di somministrazione;

DISPONE ULTERIORMENTE CHE

• i trasgressori della presente ordinanza siano puniti mediante l’applicazione della sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lvo n. 267/00 e dell’art.16 della legge del 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i.;

• la presente ordinanza sia resa nota a mezzo affissione all’Albo Pretorio del Comune di Matera, all’Albo Pretorio on-line del Comune di Matera, sito web istituzionale dell’Ente;

• gli agenti di Polizia Locale e tutti gli altri agenti della forza pubblica siano incaricati dell’effettuazione dei necessari controlli relativi all’esecuzione della presente ordinanza e dell’applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori.

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento è ammesso:

– ricorso gerarchico al Prefetto di Matera entro il termine di trenta giorni nelle forme di legge;

– ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata (aisensi degli artt. 29 e 41 D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) entro il termine di sessanta giorni, oppure in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato (ai sensi dell’art. 8 e ss. del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199) entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di notificazione, comunicazione o piena conoscenza del presente provvedimento.

DISPONE

di trasmettere la presente ordinanza a:

• Comando della Polizia Locale di Matera per l’esecuzione;

• Prefetto e Questore di Matera per l’eventuale esecuzione da parte delle Forze dell’Ordine;

• Comando Provinciale Carabinieri di Matera;

• Comando Provinciale Guardia di Finanza di Matera.

II Sindaco Ing. Antonio NICOLETTI

OGGETTO: Attivazionedel Centro Operativo Comunale (C.O.C.) in occasione deifesteggiamenti in onore di Maria SS. della Bruna, nei giorni 1-2 luglio 2025;

IL SINDACO

CONSIDERATO che nella città di Matera nei giorni 1 e 2 luglio prossimo si svolgeranno gli eventi principali connessi alle celebrazioni civili e religiose in onore di Maria SS. della Bruna;

VISTO il verbale della riunione della Commissione Provinciale di Vigilanza di pubblico spettacolo tenutasi presso la Prefettura di Matera in data 12-06-2025;

VISTO il d.lgs. 02-01-2018-n. 1 (Codice della protezione Civile);

CONSIDERATO che:

-per la circostanza porzioni consistenti del centro abitato saranno interessate da provvedimenti limitativi della circolazione e da misure restrittive a tutela della pubblica e privata incolumità;

-ciò potrà provocare inevitabilmente disagi che richiederanno da parte dell’Amministrazione Comunale l’attivazione di tutti gli strumenti necessari per l’informazione e assistenza alla popolazione sia all’interno che all’esterno delle aree interessate all’evento;

– i festeggiamenti in onore di Maria SS. della Bruna, sono stati inseriti nel piano Comunale di protezione Civile fra gli eventi a rilevante impatto locale, giusta Deliberazione di G.C. n. 303/2022 del 26-08-2022;

– in relazione al predetto evento è stato predisposto lo scenario di rischio e il modello d’intervento specifico nonché è stata disposta la convocazione del C.O.C. (Centro Operativo Comunale) e delle relative funzioni di supporto e l’attivazione dei volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, iscritte all’Albo Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di protezione Civile di cui alla D.G.R. n. 1043 del 07-08-2012;

CONSIDERATO che, peraltro, anche alla luce del vigente Piano Comunale di Protezione Civile, l’attivazione del C.O.C. costituisce il presupposto essenziale,al fine di rendere operative le risorse del volontariato regolarmente iscritte negli appositi elenchi di protezione civile detenuti dalla Regione;

DATO ATTO cheil C.O.C. è la struttura della quale si avvale il Sindaco, nella sua qualità di Autorità di Protezione Civile, unitamente alle funzioni di supporto ritenute necessarie per la direzione ed il coordinamento dei servizi di informazione e di assistenza alla popolazione nell’ambito del territorio comunale, segnalando alle Autorità competenti l’evolversi degli eventi e delle necessità a causa del notevole impatto della manifestazione sul territorio;

RAVVISATA la necessità di provvedere immediatamente all’attivazione del ricostituito Centro Operativo Comunale (C.O.C.) secondo la composizione prevista dal Decreto Sindacale n°134 /2024 del 04-04-2024,quale misura precauzionale per garantire una corretta comunicazione alla popolazione in relazione a eventuali profili di rischio, e adottare tutte quelle misure ritenute utili al fine di velocizzare ed ottimizzare la risposta del sistema locale in relazione alle esigenze correlate allo svolgimento dell’evento;

VISTO il vigente Piano Comunale di Protezione Civile;

VISTI:

– l’art. 12 del d.lgs. 02-01-2018-n. 1che individua le funzioni dei Comuni e l’esercizio delle funzioni associata nell’ambito del Servizio Nazionale della Protezione Civile;

– la Legge Regionale n. 25 del 17.08.1998 avente oggetto “Norme in materia di Protezione Civile e volontariato;

DATO atto che il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) sarà attivato presso i locali dell’ex Convento di Santa Lucia ubicati in Via La Vista n. 1, sede attuale della Fondazione Matera-Basilicata 2019;

ORDINA

l’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), presso i locali della Fondazione Matera-Basilicata 2019ex Convento di Santa Lucia, ubicati in Via La Vista n. 1,quale organo collegiale con compiti di supporto e decisionali, del quale avvalersi per l’espletamento delle relative funzioni ed attribuzioni, al fine di assicurare nell’ambito del territorio del Comune di Matera la direzione ed il coordinamento dei servizi di informazion ed assistenza alla popolazione, in relazione agli eventuali profili di rischio correlati ai festeggiamenti in onore di Maria SS. Della Bruna nei giorni 1-2 luglio 2025, con le Funzioni ed i referenti responsabili di seguito indicati,oltre a tutte le Associazioni locali di volontariato di protezione civile locale:

FIGURE INTERNE all’Amministrazione Comunale

FUNZIONE NOMINATIVO

n. 1) Strutture operative e viabilità Dirigente Settore Polizia Locale – Protezione Civile

Col. dott. Paolo MILILLO

n. 2) Coordinamento Tecnico Dirigente del Settore Opere Pubbliche

ing. Ignazio OLIVERI

n. 3) Tecnica e di pianificazione Dirigente del Settore Gestione del Territorio

ing. Giuseppe GAUDIANO

n. 4)Materiali, Mezzi e Ambiente Dirigente del Settore Manutenzione Urbana

ing. Angela LISANTI

n. 5) Assistenza alla popolazione umana e

veterinaria, assistenza sociale dott.ssa Caterina ROTONDARO

n. 6)Censimento danni a persone e cose Dirigente del Settore Opere Pubbliche

ing. IgnazioOLIVERI

n. 7)Servizi essenziali, sanità, scolastica,

dott.ssa Anna Maria LENCE

FIGURE ESTERNE all’Amministrazione Comunale

n. 8) Volontariato Rappresentanti Coordinamento Organizzazioni di Volontariato iscritte all’Albo Regionale di Protezione Civile – coordinatore: dott. Francesco Paolo GRIECO

Vice coordinatore: dott.ssa Imma Milia PARISI

Gruppi di Volontariato di Protezione Civile:

– A.N.P.S. – Assopolizia

– A.N.P.A.N.A. Sezione MATERA

– C.R.I. Sezione MATERA

– GRUPPO VOLONTARI PER L’AMBIENTE

– GRUPPO LUCANO di MATERA

– GRUPPO PUBBLICA EMERGENZA

– O.D.V. Società Nazionale Salvamento Sez. MATERA

–ORDINE DI MALTA

– RAGGIO di SOLE O.D

– ASS. SS. ADDOLORATA ODV-ETS

DISPONE

– la pubblicazione del presente provvedimento mediante affissione all’Albo Pretorio on line del Comune di Matera;

– la trasmissione del presente provvedimento ai Responsabili delle funzioni di supporto nel C.O.C.,alla Prefettura di Matera,Regione Basilicata-Dipartimento infrastrutture e Mobilità Ufficio di Protezione Civile(ufficio.protezione.civile@cert.regione.basilicata.it – salaoperativa@regione.basilicata.it),A.S.M., Dipartimento Emergenza Urgenza 118, ANCI Regionale.

RENDE NOTO

– che avverso il presente decreto è concesso ricorso giurisdizionale, nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di notificazione, comunicazione o prima conoscenza del presente provvedimento (ai sensi degli artt. 29 e 41 del D.lgs. n° 104/2010) dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Basilicata oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data di notificazione, comunicazione o prima conoscenza del presente provvedimento (ai sensi degli artt.8 e 11 del D.P.R n° 1199/1971).

IL SINDACO

Ing. Antonio NICOLETTI