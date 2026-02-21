“Protetta” sequenza Monumento alla Resistenza di via Aldo Moro

E’ stata adottata da alcune settimane. Ma è bene renderlo noto. Soluzione efficace quella adottata dal Comune di Matera per tutelare il monumento alla Resistenza https://giornalemio.it/cronaca/parte-monumento-alla-resistenza-cede-con-lusura-del-tempo/ che è nell’aiuola davanti alla facciata del Municipio di Matera lungo via Aldo Moro. L’opera realizzata da Vittorio Basaglia era stata danneggiata nei mesi scorsi, come avevamo descritto nel servizio https://giornalemio.it/cronaca/parte-monumento-alla-resistenza-cede-con-lusura-del-tempo/, tanto da richiederne la messa in sicurezza con dei paletti e catenelle che evitano l’uso improprio…Bene. Ma è opportuno, con l’approssimarsi della ricorrenza della ”Liberazione” per il 25 aprile e nell’anno dell’80^ della Costituzione Italiana nata da quella esperienza che si provveda anche alla pulitura del monumento. Esigenza che in città riguarda altre statue in bronzo, ricoperte e opacizzate dalla patina del tempo oltre che dalle deiezioni di volatili.

