Proteste contro il governo per l’azzeramento del Fondo contrasto disturbi alimentari

“I Dca non sono una nostra scelta. Ci state tagliando il futuro” è lo slogan che ieri, venerdì 19 gennaio, nelle principali città italiane, ha fatto da fil rouge ad una serie di manifestazioni di protesta contro l’azzeramento del Fondo nazionale per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, operato dal governo Meloni con la nuova legge di bilancio. A organizzarle sono stati Chiedimi come sto (Udu e Rete degli studenti medi), Fondazione Fiocchetto Lilla, Animenta, Maruska Albertazzi e Silvia Persico , organizzazioni ed attivisti riuniti nella rete “Fiocchetto Lilla“, che sostiene le famiglie delle persone che soffrono di disturbi del comportamento alimentare (Dca).

La protesta si è svolta a Roma, di fronte al ministero della Salute, e in una altra ventina di città italiane per chiedere e ribadire la esigenza di maggiori fondi e strutture per la cura, ma soprattutto l’inserimento nei nuovi Lea dei disturbi del comportamento alimentare come capitolo specifico ed autonomo. Ciò a fronte della “pezza” che ha provato a mettere il Ministro della salute Orazio Schillaci il quale, rispondendo al question time alla Camera ha dichiarato “Ho deciso, con un emendamento al decreto Milleproroghe, di mettere a disposizione del Fondo contro i disturbi alimentari un fondo pari a 10 milioni di euro per il 2024.” Risorse ,giustamente, giudicate “briciole“, rispetto ai 25 milioni di euro dello scorso anno ora cancellati dalla finanziaria e che già non è stato sufficiente a garantire cure e assistenza a chi ne aveva bisogno. E ricorrere al privato non è certo alla portata di tutte le famiglie, tenuto conto che una struttura residenziale privata costa dai 280 ai 300 euro al giorno e i ricoveri possono durare mesi. Un’altro tassello della linea del governo in carica che sembra essere distante dai bisogni dei cittadini.