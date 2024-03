Protesta a Roma: Pace giusta e cessate il fuoco a Gaza!

A chiederla la Coalizione Pace Giusta di Assisi in piazza a Roma, e con la partecipazioni di delegazioni provenienti anche dalla Basilicata. Ed erano in migliaia in piazza , con bandiere, striscioni, megafoni, cartelli di diverse associazioni e reti di cui fa parte anche la Cgil con il segretario generale Maurizio Landini.



E la manifestazione ha confermato in maniera civile la difesa della libertà di manifestare



e per chiedere lo stop alle guerre, il cessate il fuoco. Il corteo, che ha sfilato da piazza della Repubblica fino Fori Imperiali, ha avuto un ulteriore momento di riflessione nel susseguirsi degli interventi, di insegnanti, studenti, esponenti del mondo dello spettacolo, come Elio Germano e Fiorella Mannoia. Un invito al nostro Governo a fare di più per la pace, nei fatti, con coraggio e volontà. La corsa agli armamenti non ha mai prodotto nulla di buono, ma solo lutti e sofferenze per la popolazione civile. Guerra Ucraina Russia da una parte, Palestina Israele dall’altra, senza dimenticare la miriade di tanti conflitti dimenticate devono fare riflettere, prima che sia troppo tardi. I tanti manifesti e cartelli, gli slogan, gli appelli al buon senso ne sono stata una dimostrazione reale. Adesso basta e si cambi rotta!