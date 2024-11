Prostituzione al borgo Picciano B. Video quintopotere sul web

Non è la prima volta che una abitazione , ieri nei Sassi o in altri quartieri del piano, viene adibita a luogo di prostituzione, dove esercitano donne dell’Est europeo, del centro America o della Cina. Situazioni temporanee per il passaggio di donnine, che durano finchè il traffico e la prassi non viene scoperto. E così è accaduto, da quanto riporta un cliccato video della redazione del sito www.quintopotere.it che fa riferimento a una abitazione popolare del borgo di Picciano B, dedita alla prostituzione. Un video di oltre venti minuti, con il commento di alcuni residenti, di quanto sia accaduto e di quanto quell’affare abbia fruttato come riportiamo dalla introduzione al video realizzato da Raffaele Caruso dal titolo ”Matera, assegnatario subaffitta la casa popolare. Blitz nel bordello cinese: Al giorno 7.000 euro” riportato nella inchiesta realizzata dal sito e che si concluda con la segnalazione fatta a Matera, in Municipio.