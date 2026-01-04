domenica, 4 Gennaio , 2026
Prossime sei assunzioni al Comune di Tricarico, le domande entro il 12 gennaio (Le istruzioni per presentarle).

Vito Bubbico
Di Vito Bubbico

Sono sei i profili professionali che si intendono coprire all’interno della pianta organica del Comune di Tricarico (MT) di cui 5 a tempo pieno e indeterminato ed 1 a tempo parziale (18 ore settimanali) ma anch’esso a tempo indeterminato. La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per soli esami, è fissata per il 12 gennaio 2026. Domande da presentare esclusivamente  on line, collegandosi ai link specifici per ogni concorso indicati all’interno del prospetto di cui a questo linK: Allegato Concorsi Comune Tricarico – Scad 12 Gennaio . Link che portano sul portale InPA dove troverete i relativi bandi e le istruzioni per presentare la propria candidatura. I posti messi a concorso sono i seguenti, con il titolo di studio richiesto:

1-ISTRUTTORE TECNICO – GEOMETRA (Diploma di Geometra o Laurea assorbente)
2-ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (Diploma di scuola secondaria superiore)
3-ISTRUTTORE CONTABILE           (Diploma di scuola media superiore)
4-AGENTE DI POLIZIA LOCALE      (Diploma di scuola media superiore)
5-FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO (Diploma di Laurea)
6-ASSISTENTE SOCIALE (Diploma di Laurea o Laurea).

 

