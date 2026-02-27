Prosegue il Basket Integrato: da 7 anni a Ginosa e Marina di Ginosa il progetto sportivo che unisce

A Ginosa Marina, lo sport è sempre più strumento concreto di inclusione, relazione e crescita condivisa che oggi si rafforza attraverso il Basket Integrato.

Il progetto rappresenta oggi una delle esperienze più significative del territorio in ambito sportivo e sociale: un’attività che mette al centro le persone e valorizza la possibilità di vivere lo sport fianco a fianco, coinvolgendo ragazzi con abilità diverse e ragazzi normodotati all’interno della stessa squadra, con gli stessi obiettivi e lo stesso spirito di gruppo.

Non si tratta di un’attività parallela, ma di un vero percorso condiviso, in cui l’allenamento diventa occasione di incontro autentico. In campo si gioca, si ride, ci si incoraggia, si costruiscono azioni e, soprattutto, legami. Quella che a volte viene definita come diversità non è percepita come distanza, ma come valore aggiunto che arricchisce l’esperienza di ciascuno. I corsi sono tenuti dagli istruttori dell’associazione Virtus Marinese.

<<Il Basket Integrato rappresenta un’esperienza di grande valore per il nostro territorio – dichiara l’Assessore allo Sport, Vincenzo Piccenna – perché dimostra come lo sport, organizzato con attenzione e responsabilità, possa diventare un autentico strumento di coesione sociale e crescita comunitaria.

Ogni settimana, grazie al lavoro costante svolto in palestra insieme ai ragazzi di Anffas e del centro diurno Nuova Luce, si costruisce uno spazio realmente inclusivo: non solo allenamento, ma relazioni, amicizie, fiducia reciproca. Un percorso che supera ogni barriera e valorizza le abilità di ciascuno.

Anche per l’anno sportivo 2025/2026 l’Amministrazione comunale conferma con convinzione il proprio sostegno al progetto, giunto alla settima annualità dalla sua nascita, rinnovando l’impegno a promuovere iniziative capaci di rafforzare il senso di appartenenza e garantire una partecipazione realmente inclusiva.

Un ringraziamento va alla Virtus Marinese per la professionalità, la sensibilità e la dedizione con cui lavora e collabora a questo importante percorso».