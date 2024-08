Prosegue a Ferrandina la Settimana dello Sport

Nella “Settimana dello Sport 2024” del Comune di Ferrandina continua il tennis sarà protagonista il 6 agosto, il 7 agosto finalissima del torneo di beach volley e l’8 agosto la Futsal super league 2024. Il 9 agosto, le attività saranno dedicate allo sport al femminile, con un convegno dedicato e sessioni di difesa personale, a cura del maestro Giulio Monachello, nel chiostro di San Domenico. La settimana si concluderà in bellezza il 10 agosto con una passeggiata in bici per la città, a cura di Icarus bike, Custom bike e Bici club, il torneo di scacchi sotto i portici di Corso Vittorio Emanuele, la premiazione dei tornei e il concerto finale, in Piazza Plebiscito, dei Renanera, organizzato in collaborazione con Asd Ferrandina 17890.

Durante tutta la settimana, un’ampia varietà di discipline coinvolgerà tutti i partecipanti. Un evento ricco, promosso dall’Amministrazione comunale, che non solo promuove lo spirito sportivo, ma rafforza anche il senso di comunità e appartenenza.

